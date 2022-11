Le transport en commun dans la Péninsule acadienne prend enfin son envol

La Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne ( CSRPA ) est parvenue à mettre en place ce projet pilote de 34 semaines, période durant laquelle elle entend recueillir des données pour analyser la viabilité du service à long terme.

L’autobus, un véhicule prêté par l’Université de Moncton, campus de Shippagan, prendra la route dès 6 h 42, mercredi, devant le Centre de quilles 300 de Caraquet.

Trois trajets réguliers seront à l'essai et permettront de relier les différentes communautés de la Péninsule acadienne, jusqu'à la région Chaleur. Photo : Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne

Il y aura cinq trajets quotidiens - un de moins qu’il était prévu - avec 17 arrêts jusqu’à Shippagan. Le service se terminera à 18 h 58.

En cas de mauvais temps, la CSRPA a établi des ententes avec différents commerces qui protégeront les utilisateurs qui attendent l’autobus.

Réservation nécessaire

Le service de transport collectif est gratuit pendant la durée du projet pilote, mais il faudra réserver sa place au moins deux heures à l’avance, a averti Cédric Landry, porte-parole de la CSRPA .

Ces réservations pourront se faire à travers une ligne téléphonique (506-616-1616) ou à l’aide d’une application mobile.

Les enfants de 12 ans et moins devront être accompagnés d’un adulte.

« On veut voir ce que les gens vont faire avec un tel service. Cette période nous permettra d’avoir des données et de mesurer l’engouement. » — Une citation de Cédric Landry, de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne

Il existe aussi un service de déplacement dans la Péninsule acadienne qui se présente comme un moyen de transport collectif abordable. Photo : Radio-Canada

Jusqu’à 250 usagers quotidiens

Le projet relève d’une étude présentée en février 2020 par les chercheurs Yves Bourgeois et Louis LeBouthillier, de l’Université de Moncton, Campus de Shippagan. Ils ont notamment évalué que le service pourra accueillir près de 250 usagers quotidiens dans la Péninsule acadienne.

La période d’essai est d’une durée de 34 semaines et coûtera 200 000 $, subventionné majoritairement par des fonds provinciaux. La CSRPA décidera ensuite de déployer un réseau complet à travers la région en 2023.

L’objectif est de mettre en place trois circuits dans la Péninsule acadienne avec des liens avec Bathurst et Miramichi. Il sera payant, mais à prix modique.

Ce projet de 1,2 million $ comprendra alors six autobus, cinq fourgonnettes de liaison, des horaires de semaine et possiblement de fins de semaine, des abris au besoin et l’embauche de six conducteurs.

Le coût annuel de fonctionnement est évalué à un peu moins de 800 000 $.