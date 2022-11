L’exhibitionniste Dany Côté devra passer 30 mois derrière les barreaux

Rappelons que l'arrestation de Dany Côté avait été faite à la suite d'une mobilisation de parents, sur les réseaux sociaux, et de multiples signalements faits par des citoyens à Windsor. Les faits reprochés à l'homme s'étaient produits au début février 2021.

À plusieurs reprises, il avait été aperçu en train de se masturber en plein jour dans des lieux publics, comme le stationnement de la Caisse Desjardins, en regardant des adolescents ou des enfants de 9 à 12 ans. Il a également suivi certains jeunes dans la rue en voiture, et en a interpellé quelques-uns à l'occasion, pour qu'ils s'approchent de son véhicule.