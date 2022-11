La ministre Blanchette Vézina souhaite entendre les élus de la Gaspésie

La ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, rencontre les élus de la Gaspésie pour la première fois depuis sa nomination.

Lors de cette rencontre à Sainte-Anne-des-Monts avec les élus locaux, il sera question de planification stratégique territoriale réalisée par la table des préfets.

Ce plan de match contient leurs priorités régionales. Pour moi, c'est important d'entendre les préoccupations, d'entendre les priorités, qu'on travaille ensemble aussi sur des stratégies régionales. Je suis certaine qu'on arrivera à trouver de très bonnes idées pour faire avancer , a commenté Maïté Blanchette Vézina en entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de deux régions, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, entend aussi discuter avec le président de la Régie intermunicipale de l’énergie, Simon Deschênes. Il est prévu que les deux députés caquistes de la région, Catherine Blouin et Stéphane Sainte-Croix, soient aussi présents.

Tous les préfets de la région seront à la rencontre sauf celui des Îles qui discutera virtuellement avec la ministre la semaine prochaine. J'irai aux îles dès que je le pourrai , commente la ministre. Ce voyage pourra sans doute se faire après la session parlementaire, précise-t-elle.

Transport aérien régional

Parti à l’île d’Anticosti, le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, sera aussi absent en raison d’un problème avec son vol d’avion

Les ratés du transport aérien régional seront d’ailleurs parmi les sujets de discussion. Au-delà du projet-pilote de la CAQ d’une offre de tarifs réduits à 500 $ pour les vols régionaux, les horaires de vol et la stabilité du service ne sont pas au rendez-vous. Mon collègue Yves Montigny [député de René-Lévesque] sur la Côte-Nord, qui travaille à dossier aérien. On va trouver ensemble avec les élus locaux des idées, puis de meilleures manières d'adapter le transport aérien pour que la desserte soit améliorée.

Quant au programme de billets à 500 $, la ministre estime qu’il faudra encore un peu de temps afin de mieux en évaluer les effets. C'est, dit-elle, justement de ces sujets que je veux discuter avec les élus locaux pour entendre leur point de vue sur le projet.

Éolien

Maïté Blanchette Vézina prendra aussi un moment pour discuter de la stratégie de développement éolien de la Régie intermunicipale de l’énergie.

La Régie et ses partenaires de l’Alliance de l’Est ont déposé sept projets dans le cadre des derniers appels d’offres d’Hydro-Québec.

Un investissement de 500 millions de dollars dans les lignes de transport d’Hydro-Québec sera nécessaire pour développer le plein potentiel éolien du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. C'est, assure la ministre, une situation qui est connue du ministre de l'Énergie [Pierre Fitzgibbon], puis d’Hydro-Québec. Je tiens quand même à rassurer les gens que la région ne sera pas mise à l'écart, mais je veux entendre les inquiétudes, puis m'assurer de bien comprendre le dossier.

La ministre souhaite aussi aborder des sujets comme la démographie, l'attractivité, la rétention des gens, le logement et le développement de places en garderie sont aussi à l’ordre du jour.