Cédrick Brunet savoure chaque instant de sa première saison en Coupe du monde

Ça a été une bonne performance pour un gars qui se présente sur le circuit de la Coupe du monde pour la première fois. Je suis arrivé ici avec aucune attente. Une 15e place, c'est exceptionnel , évalue le jeune homme sans cacher sa fierté.

L'an dernier, Patinage de vitesse Canada lui avait accordé un laissez-passer à l'étape de Calgary, mais cette fois-ci, Brunet a démontré qu'il méritait sa place parmi l'élite mondiale.

C'est sûr que c'était une expérience assez inoubliable. C'était la récompense de tous les efforts que j'ai mis pendant " x " nombres d'années , confie le Gatinois.

Le patineur de vitesse sur longue piste a surtout été ébloui par l'atmosphère électrique qui régnait dans l'amphithéâtre pendant cette première compétition de la saison.

L'ambiance était superbe, c'était comme une partie de hockey junior au Québec. Les partisans norvégiens capotent sur le patin, c'était un feeling incroyable , assure-t-il.

Déjà une saison réussie

Cédrick Brunet affirme qu'il a déjà atteint son objectif de la saison en méritant sa place dans l'équipe nationale, mais il n'est pas rassasié pour autant. La recrue tente constamment d'améliorer sa technique afin d'exceller dans un sport où chaque détail compte.

Mon premier virage, j'ai tendance à casser ma cheville un peu trop. En ramenant la lame vers l'intérieur, ça va m'aider à être plus appuyé plus longtemps sans que la botte touche la glace , explique-t-il.

« J'essaie d'aller chercher les dixièmes et les centièmes de seconde sur lesquels ça se joue au 500 m. » — Une citation de Cédrick Brunet, patineur de vitesse sur longue piste

Le jeune homme attribue une bonne partie de ses succès à ses conditions d'entraînements au Centre de glaces Intact Assurance de Québec.

En ayant l'anneau à Québec, c'est vraiment un plus. On est passé des pires conditions au monde à quasiment les meilleures au monde. Quand on est arrivé en Norvège, on a trouvé que la glace était lente comparée à Québec , souligne Brunet.

Pour la suite, le patineur, qui soufflera 22 bougies le 26 novembre, refuse de se mettre trop de pression. Idéalement, il souhaite se maintenir dans le groupe A - soit le top 20 mondial - un accomplissement qui lui garantirait une place aux Championnats du monde de sprint à la fin de la saison.

Mon coach et moi, on s'en est parlé. Je veux me donner une chance de participer aux Championnats du monde, mais je veux surtout apprécier le moment , insiste-t-il.

Cédrick Brunet sera de retour en action samedi, à la Coupe du monde de Heerenveen, aux Pays-Bas.

Avec les informations de Jonathan Jobin