Dans ce cas-ci, c’était la toute première incursion du maire de Québec sur la scène internationale. Il en avait eu un avant-goût lors du congrès de l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) en septembre dernier, à Québec. C’est autre chose quand on se déplace.

Son séjour en Europe et Tunisie, c'était d’abord et avant tout, une mission de reconnaissance. Tout est à faire et à établir avec ses homologues. Bruno Marchand avait surtout des poignées de main à donner. Après, c’est une question de volonté à poursuivre la relation.

Il était là pour apprendre, a-t-il répété plusieurs fois. Après avoir visité Paris, Le Havre et Tunis, on s’aperçoit que les élus sont tous faits un peu sur le même moule.

Ils sont souvent très investis dans leur mission, ils aiment leur ville et ils ont envie de parler de ce qu’ils font de mieux. Que ce soit les rues partagées à Paris, le tramway au Havre ou la restauration du patrimoine à Tunis, ils ont le désir de partager. Le maire était en mode écoute.

Sa discussion avec Anne Hidalgo le conforte dans l'idée qu’il a choisi la bonne approche en ce qui a trait au tramway. On reproche souvent à la mairesse de Paris de faire la guerre aux automobilistes. Bruno Marchand demeure foncièrement convaincu que ce n’est pas ce qu’il faut faire à Québec. Le débat doit porter ailleurs, sur les changements climatiques, par exemple.

Le maire de Paris, Anne Hidalgo, discute avec le maire de Québec, Bruno Marchand, lors d'une rencontre de l'Association des maires francophones à Tunis. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Bruno Marchand est satisfait de l’accueil qu’il a reçu. Son passage à l’ UNESCO pour discuter des contraintes imposées aux villes du patrimoine mondial a fait bonne impression. Juste pour cela, c’en valait le coup , a-t-il déclaré lors de son bilan.

Il y était comme président de l’Organisation des villes du patrimoine mondial. Son discours a trouvé écho auprès du sous-directeur général pour la Culture de l’ UNESCO . Les défis sont énormes pour les villes qui veulent se servir des lieux emblématiques pour attirer des résidents, pas juste des touristes.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, avec Ernesto Ottone, le sous-directeur général pour la Culture de l’UNESCO, à la maison de l'UNESCO à Paris. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Mêmes enjeux

Ce qui frappe aussi, c'est de voir à quel point les préoccupations des villes se ressemblent d’un continent à l’autre. Autant les changements climatiques que la sauvegarde du patrimoine trouvent une résonance en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique du Nord. Au Havre, le port a des projets d'électrification de ses quais. À Tunis, il fait 10 degrés Celsius de plus que la moyenne, cet automne. Le temps sec risque de compromettre certaines récoltes au printemps prochain.

Régis Labeaume avait l’habitude de garder dans sa manche deux ou trois informations qu’il dévoilait en temps opportun durant les missions. On le voit ici lors d'un voyage à Lausanne, en Suisse, où il était allé discuter des olympiques et de compétitions internationales, en 2016. Photo : Radio-Canada

Pas de surprises

Il n’y a pas eu d’annonces surprises lors de ce premier voyage. Le prédécesseur de Bruno Marchand avait l’habitude de garder dans sa manche deux ou trois informations qu’il dévoilait en temps opportun durant les missions, question de s’assurer d’avoir une bonne couverture dans les médias locaux.

Cette fois-ci, ce sont plutôt ses déclarations sur le tramway qui ont fait de l'ombre à sa première mission.

Bruno Marchand trace un bilan positif. Il revient avec la tête pleine d'idées et avec des promesses de collaboration. Certains diront qu'il revient les mains vides.