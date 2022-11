Une usine de 6 millions $ et de la bière en canette pour Le Prospecteur

L’entreprise procède présentement à la construction d’une usine de 1100 mètres carrés en face de l’aéroport, où elle mettra en canette sept de ses bières les plus populaires.

La nouvelle usine est située devant l'aéroport de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le projet représente des investissements totaux de près de 6 millions de dollars.

Le président et copropriétaire du Prospecteur, Philippe Lord, explique que de multiples facteurs ont mené l'entreprise à prendre le virage de la bière en canette.

Des fûts à la microbrasserie du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Lord note d’abord et avant tout que le format en canette se prête parfaitement aux activités des citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue.

« On a beaucoup d’amis et de clients qui font de la randonnée, de la chasse, de la pêche et de la pêche sur la glace. On ne voit pas beaucoup de cruchons dans ces moments-là. C’est un format qui est plus lourd, c’est en verre, alors c’est moins pratique. C’est sûr que la canette va vraiment changer la dynamique de la consommation. » — Une citation de Philippe Lord, président et copropriétaire du Prospecteur

Le nettoyage et le remplissage des bières en cruchons et en bouteilles nécessite beaucoup de travail. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Lord admet également que la logistique entourant la gestion des cruchons a pesé dans la décision.

L’espace ici pour faire du cruchon, au niveau santé et sécurité, et au niveau des heures travaillées, c’est vraiment demandant. La logistique de retour des cruchons, la logistique de nettoyage, ça demande vraiment beaucoup de temps-homme pour nettoyer et remplir ces cruchons-là , fait-il remarquer.

Alors que les bières saisonnières ou de spécialité continueront d’être brassées à l’établissement du centre-ville, les bières blonde, blanche, rousse, noire, tête de pioche, double tête de pioche et sureminée seront dès le printemps prochain mises en canette dans la nouvelle usine.

Sept bières seront produites en canette dans la nouvelle installation. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Automatisation de la production

Grâce notamment à un investissement de 750 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec, la microbrasserie pourra procéder à l’automatisation d’une grande partie de sa nouvelle ligne de production et ainsi contourner les difficultés liées à la pénurie de main-d'œuvre.

C’est sûr que pour brasser les quantités que nous visons, ça prend plus d’employés, mais avec l’automatisation, on va être capables de réduire les heures pour le même nombre de litrage. On parle d’un plus gros système de brassage, on parle d’un convoyeur, on parle d’une encanneuse et d’un chariot élévateur. Ce sont tous des équipements qui vont pouvoir nous rendre plus efficaces, plus productifs et plus rapides , indique Philippe Lord.

Le brassage de la bière nécessite beaucoup de travail à l'installation du centre-ville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Cette hausse de la productivité permettra à l’entreprise de passer de 200 000 litres de bière brassée par année à 500 000 litres pour les débuts de la nouvelle usine. Le volume de production annuel pourrait atteindre 800 000 litres par la suite, si la demande le justifie.

Cette nouvelle capacité de production, jumelée au format passe-partout des canettes, permettra au Prospecteur de multiplier son nombre de points de vente à travers la province.

Pour le moment, on va se concentrer sur le Québec principalement. Aussi, ç’a toujours été notre façon de faire, mais on veut prioriser notre marché local, donc on veut vraiment prioriser Val-d’Or, puis l’Abitibi-Témiscamingue, avant de s’étendre au reste du Québec , mentionne Philippe Lord, précisant que l’Ontario pourrait être le prochain marché à être pris d’assaut.

Un salon de dégustation en bordure de la Forêt récréative

En plus d’héberger l’ensemble de la ligne de production de la bière et les bureaux administratifs, le nouveau bâtiment comprendra aussi un salon de dégustation d’une vingtaine de places. Il sera également possible d’acheter les bières en canette directement sur place.

Le nouveau bâtiment comprendra un salon de dégustation avec fenêtres donnant sur la Forêt récréative. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En raison de la proximité de l’usine avec la Forêt récréative de Val-d’Or, Philippe Lord évoque déjà la possibilité d’un partenariat entre les deux entités.

Ça va être bien simple : les gens vont pouvoir venir prendre une bière après le ski de fond, après le vélo ou après une course et on prévoit aussi aménager des espaces pour entreposer les vélos et les skis , dévoile-t-il.

Le président de la microbrasserie souhaite pouvoir accueillir ses premiers clients dans la nouvelle installation dès le printemps prochain.