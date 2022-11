Un nouveau pavillon pour les activités extérieures à Saint-Romuald

La nouvelle installation de la rue l’Abbaye dans le secteur Saint-Romuald offrira entre autres un comptoir de services et d’alimentation, des vestiaires, un local de secouristes et un espace de fartage pour ski de fond. La location gratuite de raquette et de chambre à air sera aussi offerte.

« On est en train de réaliser le plus beau parc urbain au Québec. » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

C'est l'organisme les Sentiers La Balade de Lévis qui assurera l'occupation et l'animation du pavillon.

Le pavillon comportera un comptoir de services et d’alimentation, des vestiaires, un local de secouristes et un espace de fartage pour le ski de fond. Photo : Courtoisie - Ville de Lévis

Le grand parc de la Rivière-Etchemin est un site enchanteur et un incontournable pour les familles de la région. [...] Je suis convaincu [que ce bâtiment] permettra d’attirer davantage d’adeptes de plein air , a indiqué Bernard Drainville, député de Lévis et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches dans un communiqué.

Le bâtiment sera d'abord accessible cet hiver de 8 h à 16 h pour les fins de semaine et les jours fériés ainsi que durant la période des Fêtes et la semaine de relâche. L'offre de services pour l'été, elle, est encore en élaboration.

La pavillon offrira une halte de ravitaillement et de repos. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Alors que le début des travaux dans le secteur du prolongement de la piste multifonctionnelle jusqu'à la tête des ponts est prévu pour l'été prochain, le maire de Lévis a souligné l'importance qu'aura le pavillon toute l'année.

Gilles Lehouiller rappelle que la Ville a négocié avec la raffinerie Énergie Valéro et Hydro-Québec pour réaliser le projet sur ce site. Le bâtiment a nécessité un investissement de 1,9 million de dollars de Québec via le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) ainsi que 1,1 million de dollars de la Ville de Lévis.