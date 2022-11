Taxis Coop Québec victime d’une cyberattaque

Les employés ont d’abord constaté que le système informatique était plus lent, au début de la nuit.

Ils ont essayé d’attaquer l’application et ils n’ont pas réussi la première fois. Le système les a repoussés. Ils ont essayé trois fois avant que ça fonctionne , raconte le directeur de Taxis Coop Québec, Luc Sélesse.

Les techniciens de la coopérative ont alors fermé tous les serveurs, par prévention, de 2 h à 4 h 30 jeudi. Vendredi, le système était fonctionnel à 90 %, selon le directeur.

« Les clients peuvent de nouveau réserver un taxi via l'application ou par téléphone, mais il est impossible de rejoindre l’administration. Le système complet devrait être remis sur pied en début de semaine prochaine. » — Une citation de Luc Sélesse, directeur de Taxi Coop Québec

Le directeur assure qu’aucune donnée de clients n’a été touchée par la cyberattaque. Nous, on n’a pas les données bancaires des clients. Elles ne sont pas à risque. Ce sont les institutions financières qui les ont. On paie plus cher pour avoir cette protection-là sur notre application , explique Luc Sélesse.

L’organisation a déjà été la cible d’une telle attaque en 2018. Depuis, Taxi Coop Québec permet à l’un de ses techniciens de fermer tous les serveurs, de son poste de travail à la maison.

Une plainte a été déposée à la police vendredi. Taxi Coop Québec invite ses clients aux prises avec des problèmes majeurs à passer par la ligne téléphonique des répartiteurs, qui eux, transmettront l’information à l’administration.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand