Le Manitoba envisage enfin de dire oui aux noms traditionnels autochtones

Le projet de loi déposé jeudi permettra de reconnaître les accents et les symboles faisant partie de l’orthographe des noms autochtones.

Pour nommer son enfant, la loi actuelle fixe l’alphabet allant de A à Z comme limite, et reconnaît aussi les accents employés en français et en anglais, ainsi que les traits d'union et les apostrophes. Mais ces limites restent un problème pour de nombreux parents qui ne peuvent pas donner le nom qu’ils souhaitent à leurs enfants.

Carson Robinson et Zaagaate Jock, parents depuis peu, auraient voulu nommer leur fille Atetsenhtsén:we. Ils n’ont pas pu inscrire ce nom ainsi sur le certificat de naissance du Manitoba, car le symbole des deux points n’est pas reconnu.

« Nous voulons pouvoir nommer notre bébé comme bon nous semble, et ne pas devoir choisir entre l’anglais ou le français. Nous voulons le faire dans le respect de nos traditions. » — Une citation de Carson Robinson, père de famille

Le nom de leur fille a une signification. Il se traduit par médecine de guérison perpétuelle en kanien'kéha, la langue mohawk.

Important pour tout le monde

Les noms sont très personnels pour les familles et les personnes, ils sont importants pour tout le monde, y compris vous et moi , dit le ministre du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, Reg Helwer, qui a déposé le projet de loi.

S'il est adopté, la loi autorisera dorénavant les deux points, les points-virgules et les points dans les noms.

Le ministre ne sait pas combien de personnes au Manitoba vont bénéficier de ces nouvelles options. Il pense que certaines pourraient essayer de récupérer leur nom original, tandis que d’autres feraient toujours face à des limites.

Une modification envisagée depuis des mois

Le gouvernement provincial était au courant du combat de Carson Robinson et Zaagaate Jock.

Le père de famille Carson Robinson avait médiatisé son mécontentement au mois de mai. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

En mai dernier, le critique du Nouveau Parti démocratique en matière de réconciliation avec les peuples autochtones, Ian Bushie, a présenté un projet de loi d’initiative parlementaire pour reconnaître les noms traditionnels autochtones. Son projet de loi n'a pas été adopté.

À l'époque, le gouvernement a réagi en déclarant qu’il envisageait de modifier la loi, mais qu’il consulterait d’abord les groupes autochtones.

Ian Bushie affirme que la possibilité de donner aux enfants des noms traditionnels agira comme contrepoids aux conséquences néfastes des pensionnats pour Autochtones.

Il déplore cependant le comportement partisan des progressistes-conservateurs dans ce dossier.

En tant que député autochtone, j’étais fier de déposer ce projet de loi. Je trouve décevant que les progressistes-conservateurs préfèrent marquer des points seuls, plutôt que de travailler en équipe avec une personne autochtone sur un projet de loi qui était destiné à faire avancer la réconciliation.

