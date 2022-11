Le centre de bien-être du Conseil tribal de Saskatoon opérationnel dès le 23 novembre

Afin de permettre aux résidents de mieux comprendre le fonctionnement de ce refuge d'urgence relocalisé, des journées portes ouvertes ont été organisées cette semaine dans son nouvel emplacement, situé dans le quartier de Fairhaven.

Ce nouvel établissement, situé dans le sud-ouest de Saskatoon, comptera 106 lits d'urgence, dont 31 qui se trouvaient auparavant au Lighthouse de Saskatoon.

Tout en saluant cette opportunité d'échange avec les résidents, le chef du Conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand, a affirmé qu'il y'aurait 550 personnes sans-abri à Saskatoon.

Plus il y a de gens que nous pouvons éduquer et sensibiliser, plus cela va améliorer les choses pour notre ville et je pense qu'aujourd'hui était une bonne discussion , explique Mark Arcand à l'issue des échanges avec les résidents.

Selon lui, ce nouvel espace, qui sera doté d'un personnel adéquat pour servir les usagers, est mieux équipé pour répondre aux besoins de la ville.

L'itinérance n'est pas cantonnée dans juste un seul voisinage, c'est toute notre communauté, c'est toute notre ville , a déclaré le chef du Conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand.

Après avoir perdu sa femme, Dan Campbell a passé quatre mois dans ce centre de bien-être avant sa relocalisation. Il y a trouvé du réconfort.

Quand je l'ai perdue, j'ai tout perdu, cet endroit m'a ramené. Si vous n'avez pas un endroit comme celui-ci, le monde ne sera jamais correct , a dit Dan Campbell, qui au fil du temps a commencé à aider d'autres résidents du refuge.

Le nouveau centre continuera d'offrir trois repas par jour, des douches et des installations de buanderie, ainsi que des services de soutien culturel, de thérapie, mais également de traitement de la dépendance aux drogues, affirme Mark Arcand.

Nous offrons un système différent qui vise la guérison, la gestion des traumatismes, et qui permet aux gens d'être en meilleure santé et d'avoir une bonne qualité de vie , rassure Mark Arcand.

Le nouveau centre sera opérationnel à partir du 23 novembre prochain. Mark Arcand espère que les 75 résidents du centre-ville et les 31 résidents Lighthouse de Saskatoon seront tous installés dans ces nouveaux locaux de Fairhaven d'ici le 1er décembre.

Avec les informations de Scott Larson