D’auxiliaire à infirmière, Maisonneuve relance son programme passerelle

Cette formation sera donnée dès janvier 2023 à 40 infirmières auxiliaires. C’est un programme sur mesure pour des gens au travail, donc on comprime les cours sur trois jours par semaine pendant 16 semaines, de 2023 à 2025 , explique Marie-Josée Delorme, directrice adjointe à la direction des études au Collège de Maisonneuve.

C’est un compromis entre ne pas faire durer la scolarité trop longtemps, mais aussi ne pas mettre en danger le CIUSSS pour manque de personnel , ajoute Mme Delorme.

L’établissement a donc proposé un horaire d’études personnalisé selon les besoins de main-d'œuvre du CIUSSS. Ce qui est le plus difficile pour le CIUSSS, c’est de couvrir les fins de semaine. Donc, le Collège nous a permis d’avoir un horaire qui s'adapte à cette réalité , explique Stéphane Ahern, codirecteur médical à la direction de la mission universitaire du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Cette passerelle DEP-DEC est déjà offerte dans 22 cégeps, mais elle avait cessé d’exister en 2010 au Collège de Maisonneuve, faute de candidats.

Nous avons fait une demande d’autorisation au ministère en juin 2020, mais ce n'était pas une période très propice, comme le CIUSSS avait besoin de l’ensemble de son personnel, explique Mme Delorme. On a relancé le projet quand on a noté une certaine accalmie de chaque côté.

Les étudiants de la cohorte de janvier prochain pourront passer l’examen de l’Ordre en mai 2025 et obtenir le titre d'infirmière.

Pallier la pénurie de main-d’œuvre

Cet arrimage avec le Collège de Maisonneuve présente de nombreux avantages pour le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, comme le souligne le Dr Ahern. Cela permet de témoigner à nos infirmières et infirmiers auxiliaires ainsi qu'à l’ensemble de notre personnel qu’on est intéressés à leur développement professionnel.

Une occasion d’avancement professionnel pour l’infirmière auxiliaire, mais qui vise également à répondre à l’important besoin de main-d'œuvre en soins infirmiers. On ne va pas se le cacher, ça aide l’organisation au final, dit-il. Il y a également un programme de bourses qui accompagne ça, qui est associé à une rétention de personnel aussi. C’est fait pour ça, on veut soigner plus de patients.

Les étudiants pourront en effet bénéficier du programme de Bourses Perspectives mis en place par le gouvernement du Québec, qui permet de recevoir 1500 $ après chaque session réussie.

En fonction du succès de ce partenariat, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal envisage d'élargir cette approche conciliation travail-études à d’autres domaines. Un préposé aux bénéficiaires pourrait décider de devenir infirmier auxiliaire, ça serait une première passerelle, explique le Dr Ahern. Quelques années plus tard, il pourrait alors faire le saut en soins infirmiers.

Il manque actuellement 1182 infirmières dans le réseau de santé de la région de Montréal, et 3675 pour l’ensemble du Québec.

Avec la collaboration de Daniel Boily