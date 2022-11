Le petit Alfie, résident d’Aylmer, visage du débordement dans les hôpitaux pédiatriques

Né en janvier dernier, Alfie a déjà dû subir trois opérations, dont deux cardiaques, raconte sa maman, Loma Mungur.

Toutes les opérations qu’il a reçues jusqu’à maintenant, ce sont des mesures temporaires pour lui donner le temps de grandir pour qu’il soit en pleine forme pour la grosse opération dont il a besoin et qui devrait être… maintenant , explique-t-elle, vendredi, en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Alfie est né avec une importante malformation cardiaque. Un problème très complexe qui lui a valu de passer cinq mois et demi aux soins intensifs au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, à Montréal, puis de rester à la maison avec ses parents, depuis juillet.

Son importante opération a dû être reportée, les conséquences de la crise qui sévit dans les hôpitaux pédiatriques, à Ottawa, en Outaouais, comme à travers tout le pays, et notamment au CHU Sainte-Justine, où il doit être opéré en raison de la complexité de l’intervention. Cette opération nécessite au moins une semaine aux soins intensifs, précise Mme Mungur.

Le système de santé est complètement débordé. Ce ne sont pas les professionnels de la santé, ce ne sont même pas les hôpitaux... C’est vraiment au niveau gouvernemental où ça se passe. Les politiques peuvent vraiment faire un changement, donner un coup de main aux hôpitaux pour qu’ils soient capables de dépanner cette situation un peu extrême , explique posément le papa d’Alfie, Antoine Brouillard.

« Les professionnels de la santé travaillent extrêmement fort, ils font tout leur possible, le problème n’est pas là. C’est qu’ils n’ont pas assez de ressources à leur disposition. » — Une citation de Loma Mungur, maman d’Alfie Brouillard-Mungur

Aussi patients soient-ils, les deux parents sont inquiets.

La chirurgie dont il a besoin en ce moment, c’est une chirurgie importante. Elle doit se faire, et ce qu’on veut, c’est qu’elle se fasse avant que sa situation se détériore , dit sa maman. Parce que maintenant, il est dans un poids et dans une condition optimale. On aimerait ça, qu’il reste dans cette condition pour sa chirurgie , ajoute son père.

Front commun des hôpitaux d’Ottawa

La situation dans les hôpitaux pédiatriques est un problème très souvent soulevé, ces dernières semaines et même ces derniers mois. À Ottawa, le CHEO a été contraint d’ouvrir une deuxième unité de soins intensifs pour faire face à des pressions sans précédent . Des défis et des difficultés qu’il n’avait encore jamais connues, a indiqué l’établissement de santé, début octobre.

Jeudi, la ministre de la Santé en Ontario, Sylvia Jones a rapporté que certains enfants de la région d’Ottawa sont obligés d’être soignés dans les hôpitaux à Kingston, à environ 175 km, faute de lits dans la capitale nationale.

Pour aider le CHEO à gérer la hausse de cet automne, les hôpitaux d’Ottawa ont annoncé un front commun, vendredi. Par voie de communiqué, ils rappellent que les jeunes sont toujours les bienvenus aux services d'urgence des hôpitaux non pédiatriques de la région.

À la suite d’une directive émise par Santé Ontario, tous les jeunes de 16 ans et plus nécessitant des soins d'urgence ou une hospitalisation seront redirigés vers les hôpitaux de soins aigus de la région, notamment l'Hôpital d'Ottawa, le Queensway Carleton Hospital ou l'Hôpital Montfort , précise-t-on.

L'entrée des urgences de l'Hôpital Monfort à Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Les ambulances emmèneront automatiquement les jeunes de 16 et 17 ans à une urgence pour adultes.

Il faut savoir qu’au niveau des services d’urgence, on est toujours prêts pour recevoir n’importe quelle clientèle, tout-petits comme clientèle adulte. À ce niveau-là, nous étions déjà prêts. Ce qu’on fait de supplémentaire, c’est s’assurer que l’ensemble des services de l’Hôpital Montfort ont pu s’adapter pour accueillir des 16-17 ans. Comme par exemple, on a dû revoir notre politique des visiteurs, parce qu’on fait affaire avec des enfants mineurs, donc les parents pourront accompagner leurs adolescents, et nos services, nos soins, nos appareillages, tout est prêt pour accueillir cette clientèle-là , explique Martine Potvin, vice-présidente de l’Hôpital Montfort, responsable des services cliniques et cheffe de la pratique infirmière.

« Tant et aussi longtemps qu’on est en mesure d'accompagner [le CHEO ], on va les accompagner. » — Une citation de Martine Potvin, vice-présidente de l’Hôpital Montfort, responsable des services cliniques et cheffe de la pratique infirmière

La directive ne s'applique toutefois pas aux jeunes souffrant de troubles de l'alimentation, ayant subi une agression sexuelle ou qui sont déjà suivis par le CHEO pour des conditions chroniques.

Même si les hôpitaux eux-mêmes sont déjà débordés, reconnaît Mme Potvin, cet effort est nécessaire.

C’est un effort supplémentaire que l’équipe Montfort doit mettre en place. [...] On est vraiment, dans la région, dans un état où on doit s’entraider. On regarde la santé et la sécurité des patients. [...] On a décidé de faire front commun malgré les défis qu’on vit tous dans les différents hôpitaux.

Une opération espérée en janvier pour Alfie

Cette solution qui n’est pas nouvelle, précise-t-on, puisque cela s'est déjà produit dans le passé, au cas par cas , ne change rien pour la famille Brouillard-Mungur.

En attendant une opération prévue désormais pour janvier, les parents d’Alfie s’évertuent à suivre l’état de santé de leur petit.

On essaie de profiter des bons moments en famille et d’essayer de garder le moral, surtout pour lui , dit sa maman.

« Ce n’est vraiment pas facile. On fait de notre mieux. On se concentre sur ce sur quoi on peut avoir le contrôle, son poids, s’il mange bien, parce que c’est très important pour la chirurgie. » — Une citation de Antoine Brouillard, père d’Alfie

Mais la crainte demeure, car les risques restent élevés tant qu’Alfie n’aura pas subi sa chirurgie.

On a une pédiatre pour lui qui fait un travail exceptionnel, elle garde un œil très proche sur sa santé [...]. On peut aller à l’hôpital s’il a besoin de soins, mais on ne veut pas se retrouver à l'urgence en ce moment avec les virus respiratoires qui traînent, car s’il tombe malade, il pourrait tomber gravement malade à cause de son cœur, alors on doit vraiment faire attention , glisse Mme Mungur.

Avec les informations de Claudine Richard