Les routes 11 et 17 seront déblayées 12 heures après une tempête de neige

Le gouvernement Ford a dévoilé vendredi de nouvelles lignes directrices pour faire en sorte que les routes 11 et 17 soient déblayées au plus tard 12 heures après une chute de neige.

En ce moment, selon la classification du ministère des Transports, ces deux routes doivent être déneigées dans un délai de 16 heures.

Le déneigement des routes 11 et 17 à un rythme accéléré après une chute de neige améliorera grandement la sécurité, a affirmé par voie de communiqué vendredi le ministre Greg Rickford, qui représente la circonscription de Kenora—Rainy River.

Les routes 11 et 17 font partie de la route Transcanadienne et relient le nord de la province au Manitoba. Elles sont fréquemment fermées en raison d’accidents liés aux mauvaises conditions routières.

Le ministère des Transports entend également améliorer 14 aires de repos le long de ces autoroutes et construire plus de stations d’informations météoroutières afin d’avoir des données sur l’état des routes plus rapidement.

La province travaille également à la mise en place d’un projet pilote de route 2+1 au nord de North Bay censé améliorer la sécurité à l’aide d’une voie de dépassement centrale. Une demande de proposition a été lancée en ce sens la semaine dernière.

Une demande de longue date

Les Nord-Ontariens réclament des mesures additionnelles pour améliorer la sécurité des routes depuis des années.

L’hiver dernier a été particulièrement difficile, avec une journée de 4 accidents, dont un mortel, sur la route 11 le 12 janvier. Un groupe de travail avait alors été formé pour émettre des recommandations au gouvernement.

La fermeture de la route 11 sur plusieurs heures peut entraîner d'énormes bouchons de camions-remorques, comme celui-ci à Hearst plus tôt cette année. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le déneigement des routes du Nord est également une demande de longue date du Nouveau parti démocratique (NPD) de l’Ontario, qui a déposé plusieurs projets de loi en ce sens.

En février, un projet de loi du député de Mushkegowuk—Baie James, Guy Bourgouin, était passé en seconde lecture à l’Assemblée législative. Il demandait que les routes 11 et 17 soient déneigées au plus tard 8 heures après une chute de neige.

Ce projet de loi est mort aux feuilletons avec le déclenchement des élections provinciales en mai.

Plus de détails à venir