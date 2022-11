« Les responsables devront rendre des comptes », réclament les employés de la Laurentienne

Après la publication du rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario sur la crise financière de l’Université Laurentienne, les syndicats de professeurs et d’employés de l’établissement réclament que les anciens dirigeants dont les décisions ont contribué à la situation soient tenus responsables.

Dans le document d’environ 130 pages  (Nouvelle fenêtre) , la vérificatrice générale Bonnie Lysyk a réitéré que l’Université Laurentienne n’était pas obligée, à son avis, de se placer à l’abri de ses créanciers, mais qu’elle l’a plutôt fait de manière « stratégique ».

Une surveillance faible et parfois mal orientée de la part du Conseil des gouverneurs a mené à une série de décisions financières inadéquates et ultimement à la décision de l'établissement d'invoquer la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)

Elle a également qualifié de non stratégique ni transparente la manière dont l'Université s'y est prise pour déterminer quels programmes supprimer.

La crise a été causée principalement par des dépenses en immobilisations peu réfléchies entre 2010 et 2020, tranche-t-elle.

Mme Lysyk recommande à l’Université Laurentienne d’améliorer sa planification financière et au ministère des Collèges et Universités de l’Ontario de mieux surveiller la situation financière des établissements postsecondaires.

Les recommandations sont importantes, mais il faut aussi qu’il y ait une deuxième partie, celle de tenir les gens responsables , affirme le président du Syndicat des employés de l’Université Laurentienne Tom Fenske.

Tom Fenske est le président du Syndicat des employés de l'Université Laurentienne. Photo : CBC/Erik White

Le syndicat prévoit intenter des poursuites civiles contre les anciens dirigeants et membres du conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne qui étaient en fonction lorsque l’Université est devenue insolvable, indique M. Fenske.

La crise a engendré la suppression de 69 programmes dont 28 français ainsi que le licenciement d’une centaine de professeurs et de plusieurs dizaines d’employés.

Nous sommes aussi en train d’explorer des plaintes de négligence professionnelle contre tous les professionnels qui étaient ici et qui ont laissé tomber l’université , ajoute M. Fenske.

L'ex-recteur Dominic Giroux écorché

Sans le nommer, la vérificatrice générale fait allusion dans son rapport à l’ex-recteur de l’Université Laurentienne Dominic Giroux, entré en fonction en 2009, et sous [la] gouverne duquel l’établissement a lancé un plan de modernisation et d’expansion qui a mené à la prise en charge d’une dette à long terme de plus de 87 millions de dollars.

Nous avons constaté que la haute direction de l’université n’avait ni élaboré un plan à long terme ni travaillé à partir d’un tel plan en tenant compte des risques associés à une croissance rapide de la dette. Elle n’a pas non plus évalué dans quelle mesure les projets augmenteraient les revenus avant d’effectuer des dépenses d’immobilisations importantes. Il semble plutôt que la Laurentienne ait adopté l’approche risquée : "la construction attirera la clientèle" , écrit la vérificatrice générale dans son rapport.

Dominic Giroux a été recteur de l'Université Laurentienne de 2009 à 2017. Photo : Radio-Canada / courtoisie: Horizon Santé-Nord

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, un porte-parole de l’hôpital Horizon Santé-Nord, que dirige actuellement Dominic Giroux, indique que l’ex-recteur de l’Université Laurentienne est absent du bureau cette semaine pour des activités liées à ses responsabilités à l’hôpital .

« Il y a des gens qui devront rendre des comptes », selon le syndicat des professeurs

Le président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne (APPUL), Fabrice Colin, indique que le syndicat qu’il dirige pourrait aussi explorer la démarche d’une poursuite judiciaire.

Il reproche surtout aux anciens administrateurs, comme le souligne la vérificatrice générale dans son rapport, d’avoir refusé d’invoquer la clause d’obligation financière qui aurait obligé l’Université à travailler de près avec le syndicat des professeurs pour évaluer comment faire face à une situation de précarité financière.

C’est crève-cœur, scandaleux en fait et surtout à un moment où l’administration était en négociation avec l’APPUL pour le renouvellement de la convention collective tout en sachant que leur idée première était d’invoquer la LACC [Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies] , note M. Colin.

« Il y a effectivement des gens qui devront rendre des comptes. Les gens qui sont responsables de cette débâcle doivent rendre des comptes. » — Une citation de Fabrice Colin, président de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne

Fabrice Colin est le président de l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il souligne tout de même que la reddition de comptes a déjà commencé , car le Conseil des gouverneurs et une partie de la haute administration ont été entièrement renouvelés depuis le début de la crise financière en février 2021.

Dans sa conférence de presse de jeudi, la vérificatrice générale a d’ailleurs tenu à remercier le nouveau président du Conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne, Jeff Bangs, pour son excellente coopération pendant que le personnel de son bureau tentait d’obtenir de l’information pertinente au rapport.

Auparavant, la vérificatrice générale s’était butée à une grande résistance de l’Université.

Dans deux ans, Bonnie Lysyk compte par ailleurs faire un suivi auprès de l’établissement afin de s’enquérir de la mise en œuvre des recommandations. Elle publiera un autre rapport par la suite.

Son bureau fera encore un autre suivi dans cinq à sept ans.

Avec les informations de Francis Beaudry, de Bienvenu Senga et de CBC News