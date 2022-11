Une clinique spécialisée traitera les symptômes de COVID longue ou de la maladie de Lyme

Un des cinq nouveaux centres de référence pour traiter les symptômes persistants de la COVID-19 et de la maladie de Lyme au Québec soignera des patients à Sherbrooke.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS possédait déjà une clinique spécialisée pour traiter ces cas depuis mai 2020, mais en devenant un centre de référence, l'offre de services se bonifie. L'initiative vise à diriger les patients vers les bons experts.

L'équipe multidisciplinaire composée d'infirmières et d'un médecin spécialiste sera désormais accompagnée par d'autres professionnels comme des nutritionnistes, des ergothérapeutes ou des physiothérapeutes.

Ils vont intervenir à différents niveaux, si c'est pour de la rééducation physique ou pulmonaire, la perte d'odorat entre autres, pour être capable de réapprendre à manger, à regoûter les choses avec des traitements spécifiques. C'est plus une prise en charge et la gestion des symptômes qu'un traitement médical , explique la directrice adjointe des services spécialisés et chirurgicaux au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Sonia Lepire.

Cette dernière précise que les symptômes persistants, tant de la COVID-19 que de la maladie de Lyme, se ressemblent et que ce n'est donc pas un hasard que l'on prenne en charge des patients atteints d'une des deux maladies.

Ce sont des maladies qui présentent des symptômes similaires, de type fatigue, essoufflement, douleurs musculaires, maux de tête. Quand les patients se présentent à la clinique, ils sont évalués et, en fonction, de leurs symptômes et de leurs besoins, ils sont dirigés vers le bon professionnel pour la prise en charge de leurs symptômes , ajoute Mme Lepire.

Actuellement, cette clinique reçoit 200 nouveaux patients par an.

Le mandat de la clinique est également de développer des outils de prise en charge des symptômes. Ainsi, en devenant un centre de référence, l'équipe pourra compter sur l'obtention de financement qui permettra de soutenir ses recherches.