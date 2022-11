Sébastien Proulx s’interroge sur le travail du Protecteur du citoyen

Dans un rapport d’enquête sommaire publié jeudi, le protecteur du citoyen a jeté un pavé dans la mare en révélant de sérieuses irrégularités dans l’attribution de subventions discrétionnaires à des organismes sans but lucratif dans un ministère qu’il ne nommait pas et impliquant un ministre qu'il ne nommait pas non plus.

Selon le Protecteur du citoyen, la distribution de l’aide financière provenant d’un programme de 60 millions de dollars était faite de façon inéquitable. Dénonçant un cas grave de mauvaise gestion au sein de ce ministère, le rapport évoquait aussi l’existence de relations de proximité entre le cabinet et certains organismes qui recevaient des subventions du ministère.

Plus tard en journée, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a déclaré que l’enquête portait sur son ministère à la suite d’une plainte déposée en février 2018. Or, c’est l’ex-ministre libéral Sébastien Proulx qui était aux commandes du ministère de l’Éducation à cette époque.

Un rapport opaque

Visiblement piqué par les allégations publiées par le Protecteur du citoyen et la façon dont ce dernier a procédé lors de son enquête, Sébastien Proulx a rapidement réagi pour défendre sa réputation.

Je l’ai appris hier en fin de journée parce que des gens m’ont téléphoné pour m’avertir que je passais à la télé , a expliqué l’ex-ministre vendredi sur les ondes de l'émission Tout un matin, sur ICI Première.

Déplorant le fait que le rapport sommaire publié par le Protecteur du citoyen ne contienne aucun chiffre, aucune donnée, aucun fait ni information sur les personnes ou les organismes présumément impliqués, Sébastien Proulx a exprimé son incompréhension.

« On ne m’a jamais appelé, on ne m’a jamais interrogé, on ne m’a jamais demandé ma version des faits ni à moi ni aux membres de mon équipe à qui j’ai parlé. Dans les faits, je ne sais pas de quoi on parle. » — Une citation de Sébastien Proulx, ex-ministre libéral de l’Éducation

C’est comme si parce que j’ai accepté et surtout soutenu la mission d’organisme comme le Club des petits déjeuners, Alloprof et autres organismes qui viennent en aide à des enfants qui ont des besoins pour aller à l’école que c’était quelque chose qu’il ne fallait pas faire , s’étonne-t-il, en rappelant qu’il s’agissait d’un programme discrétionnaire qui, en toute légalité , permet au ministre et à son personnel de déterminer librement à qui les sommes sont données.

Le ministre est placé devant la situation où il peut jouer au touriste, assis dans son bureau et attendre tout simplement que les budgets s’écoulent, ou il peut soutenir lorsque le moment vient des organismes comme le Club des petits déjeuners lorsqu’il va dans les écoles constater qu’il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim et qui ne sont pas en situation d’apprendre.

« Il arrive et il va arriver encore que des ministres vont prendre des décisions dans leur discrétion [...] et qu’ils ne suivront pas les orientations du ministère. Ça m’est arrivé plusieurs fois. Et si c’était à refaire, je le referais encore aujourd’hui. » — Une citation de Sébastien Proulx, ex-ministre libéral de l’Éducation

Peut-être qu’il y a des gens au ministère de l’Éducation qui ne sont pas contents des orientations, mais c’est le propre d’un budget discrétionnaire , martèle-t-il.

Allégations de « proximité »

En ce qui a trait aux allégations de proximité entre le ministère et certains organismes soulevées par le Protecteur du citoyen, Sébastien Proulx assure n’en avoir jamais entendu parler.

Personne de ma famille n’est à la tête de ces organisations. Je n’ai pas d’ami avec qui je soupe les fins de semaine qui est là-dedans, se défend M. Proulx. Je n’ai pas acheté un camping ou un "camper" , on a financé des organismes qui viennent en aide aux enfants.

Je n’étais pas en proximité avec eux, c’étaient des partenaires du ministère et moi j’étais heureux de les soutenir.

Assurant n’avoir rien à se reprocher, Sébastien Proulx plaide même en faveur du maintien des règles actuelles sur le financement discrétionnaire dans les ministères.

Un ministre doit, selon lui, conserver cette possibilité d’agir et de prendre des décisions ponctuelles notamment en pleine année scolaire pour soutenir à des moments précis des organisations qui ont besoin d’aide. En ce qui a trait à la façon dont le Protecteur du citoyen a procédé dans ce dossier, Sébastien Proulx se dit dépassé .

Lorsqu’une institution comme le Protecteur du citoyen fait ce qu’il a fait hier, ce n’est pas juste ma crédibilité qu’on attaque, c’est celle de ceux qui étaient avant moi. C’est celle de ceux qui passent après moi […]. Je n’accepte pas et je n’accepterai jamais une situation comme celle-là. Qu’il y ait des dénonciations, c’est une chose, qu’il y ait des enquêtes, c’en est une autre, mais qu’un processus puisse, sans consultation avec les principaux intéressés, mener à ce que j’ai lu et entendu hier me dépasse.

Le ministre doit conserver une marge de manoeuvre, estime Bernard Drainville

Interpellé vendredi matin par les journalistes sur le contenu du rapport du Protecteur du citoyen, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville a refusé de jeter la pierre à son prédécesseur libéral tout en expliquant que des mesures sont mises en place depuis avril 2022 pour mieux baliser le programme de soutien aux organismes.

Je pense qu’il faut trouver quand même un équilibre dans cet encadrement-là. Il faut oui baliser, mais il faut aussi que le ministre, peu importe que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, qu’il conserve une certaine souplesse pour pouvoir agir rapidement dans des circonstances comme celles-là , a expliqué M. Drainville en rappelant qu’il s’agissait de subventions versées à des organismes qui sont très appréciés du public et qui sont nécessaires dans les écoles .

« Je comprends le point de vue du Protecteur du citoyen. Mais je comprends aussi que parfois il y a nécessité d’agir rapidement et dans ce cas-ci notamment pour aider les enfants. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l'Éducation du Québec

Sans se positionner formellement en faveur de M. Proulx, Bernard Drainville a déclaré qu’il comprend néanmoins son point de vue.