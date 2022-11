Une journée de jeux au profit de réfugiés ukrainiens

C'était l'objectif de la journée Jouer pour la paix, qui se déroulait vendredi à l'école secondaire située dans l'arrondissement Desjardins.

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire du Programme d'éducation intermédiaire (PEI) ont concocté une journée d'activités permettant d'amasser des dons pour aider Rosa et Vitali. Le couple de réfugiés ukrainiens doit arriver de Kiev avec leurs trois enfants en décembre.

Pour un dollar, les élèves de l'école pouvaient prendre part aux activités de karaoké inspirées de l'émission La Fureur, à une compétition de danse avec le jeu Just Dance ou encore aux courses du jeu Mario Kart.

De plus, plusieurs élèves ont amassé de l'argent grâce à du porte-à-porte et d'autres types de collectes.

On voit la guerre, comment c'est là-bas. On a pas beaucoup d'impact , indique Rosée-Lee Côté-Fournier, étudiante et l'une des organisatrices de l'événement. Mais ce qu'on fait ici, ça apporte vraiment du bonheur autour de nous, on sait que c'est pour une bonne cause : y'a une famille qui va être heureuse de vivre ici.

L'objectif était d'amasser 6 000$ lors de cette journées.

De gauche à droite, Line Painchaud du comité Ensemble pour l'Ukraine, Harold Fillion coordonnateur du PEI ainsi que Marc Fillion, instigateur du projet Jouer pour la paix. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

L'argent recueilli doit permettre de donner un coussin financier aux nouveaux arrivants. L'argent pourra servir à l'achat de meubles, de vêtements et de nourriture, par exemple.

Selon l'organisatrice Line Painchaud, 13 familles ukrainiennes ont été épaulées par les élèves de l'école secondaire Pointe-Lévy depuis le déclenchement du conflit, en février dernier.

Avec les informations de Tifa Bourjouane