Le Défi Monctonian de hockey, un endroit parfait pour les recruteurs de talents

Le Défi Monctonian n’est pas qu’un simple tournoi de hockey. Il est un des plus importants en Atlantique, non seulement par son nombre d’équipes, mais aussi parce qu’il est scruté à la loupe par les dépisteurs de talents.

La compétition regroupe un total de 58 formations de calibre AAA dans les catégories des moins de 15 ans, des moins de 16 ans et des moins de 18 ans. Des formations du Québec, de l’Ontario et même de l’Alberta sont présentes à cette classique.

Depuis jeudi, c’est le festival de la vitesse, des belles passes, des beaux arrêts et des buts au Centre Superior Propane de Moncton.

Deux joueurs se font face à une mise en jeu. Photo : Radio-Canada

Il y a aussi la présence de dépisteurs pour des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), en plus de recruteurs de certaines écoles et universités qui ont un programme de hockey réputé.

Un événement spécial

Les jeunes athlètes s'estiment heureux de pouvoir jouer contre d'autres équipes de haut calibre.

« C'est spécial. Ce n’est pas tout le monde qui peut venir au tournoi et avoir la chance de jouer contre des équipes de haut calibre. » — Une citation de Samuel Cormier, des Hawks de Moncton

Gabriel Melanson et Samuel Cormier, des Hawks de Moncton. Photo : Radio-Canada

Son coéquipier Gabriel Melanson avoue vivre un rêve.

« C’est vraiment cool d’être ici. Je venais voir les matchs l’année dernière et jamais je n’aurais cru que j’allais jouer ici cette année. C’est vraiment excitant. » — Une citation de Gabriel melanson, des Hawks de Moncton

Deux autres porte-couleurs des Hawks de Moncton vivent une expérience très enrichissante au Défi Monctonian.

C’est très excitant et c’est très plaisant. C’est une belle expérience de jouer contre des équipes de l’Atlantique , avoue Brady Belliveau.

Xavier Cormier n’a pas caché sa nervosité de jouer dans un tel tournoi et de voir son jeu être décortiqué par de nombreux dépisteurs.

Je suis un peu nerveux. Il y a beaucoup d’équipes et beaucoup de recruteurs. On doit bien s’hydrater, bien manger et travailler ensemble si on veut donner notre meilleur , a-t-il signifié.

Une belle victoire

Les joueurs du Thunderbirds de Moncton M16 sortent de la patinoire avec le sourire. Ils viennent de remporter leur premier match du tournoi, un gain de 3 à 1 sur les Buccaneers de Martelo, une équipe du Québec.

Le capitaine des Thunderbirds de Moncton, Caleb Cyr, est prêt à tout donner pour gagner au Défi Monctonian. Photo : Radio-Canada

Le secret, c’est de jouer en équipe, travailler fort et diriger des lancers au filet. Oui, c’est un petit peu stressant de jouer devant des dépisteurs, mais on essaie de faire comme s’ils n’étaient pas là , a expliqué le capitaine Caleb Cyr.

Olivier LeBlanc, des Thunderbirds de Moncton, est heureux de pouvoir particier au Défi Monctonian. Photo : Radio-Canada

Son coéquipier Olivier LeBlanc est heureux de pouvoir jouer au Défi Monctonian.

« Depuis le début de l’année qu’on travaille pour ce tournoi. On n’est pas dérangé par les dépisteurs. On joue notre match et on sait que de bonnes choses vont arriver. Nous sommes déterminés, on travaille fort et on garde les choses simples. » — Une citation de Olivier LeBlanc, des Thunderbirds de Moncton

Deux joueurs du Moose de Bathurst, chez les moins de 15 ans, apprécient chaque minute passée à Moncton en fin de semaine.

« C’est malade! Il y a plein de monde, plein d’ambiance. » — Une citation de Yannick roussel, du Moose de Bathurst

Marc-Gabriel Roussel en est à sa deuxième présence au Défi Monctonian.

Ce ne sont que de bonnes équipes ici. Mais je suis certain qu’on peut rivaliser avec elles , a-t-il assuré.

Le tournoi du Défi Monctonian se poursuit jusqu'à dimanche.

D’après un reportage de Kristina Cormier