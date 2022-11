Fermeture de l’usine Olymel à Saint-Hyacinthe : des incertitudes persistent

Roxane Laroche, du syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), se dit déçue du fait qu’il n’y ait pas de comité de reclassement à l'occasion de cette réorganisation.

On comprend qu’avec la pénurie de main-d’œuvre qui frappe le secteur de l’agroalimentaire, Olymel a des postes à pourvoir, mais on aurait préféré avoir un comité de reclassement en bonne et due forme afin de réorienter les travailleurs vers les emplois qui leur conviennent , insiste Mme Laroche.

Prudent, le maire de Saint-Hyacinthe, André Beauregard, se contente de dire qu’il est déçu de la fermeture et qualifie de bonne nouvelle la réaffectation des employés dans quatre entreprises proches de sa ville.

Après 46 ans au service d'Olymel

Claude Bilodeau, qui cumule 46 ans d’expérience au sein de l'usine située sur la rue Saint-Jacques, est peu convaincu par les perspectives de réaffectation des employés.

Claude Bilodeau est un employé d’Olymel. Photo : Radio-Canada

« Ce sont toujours des emplois sur le quart du soir et de nuit. Ce sont toujours des emplois qui ne sont pas intéressants. » — Une citation de Claude Bilodeau, employé d’Olymel

Je suis sur le bord de prendre ma retraite, c’est moins pire pour moi. Mais il y en a qui ont en pour 5 à 15 ans à travailler, ajoute Claude Bilodeau. Personne ne veut retravailler pour Olymel. Pas pour les emplois offerts.

M. Bilodeau rappelle que l’entreprise a déjà effectué une restructuration qui a éliminé une soixantaine d'emplois à l'usine l'été dernier et on croyait que l’usine était sauvée. Il n’en est rien.

Réagissant au témoignage de Claude Bilodeau sur ICI RDI, Paul Beauchamp, premier vice-président d’Olymel, se dit très sensible aux préoccupations des travailleurs. Il promet de faire les meilleurs efforts pour les relocaliser dans les établissements avoisinants pour ceux qui le désirent .

« Mais il est certain que changer de travail après 46 ans chez nous ou ailleurs, il y aura un choc à vivre. Ce que nous souhaitons est de minimiser ce choc en les accueillant dans un autre de nos établissements à proximité de l’usine de Saint-Hyacinthe. » — Une citation de Paul Beauchamp, premier vice-président, Olymel

Une réorganisation nécessaire

Selon le professeur et directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, Olymel tente de recalibrer ses ressources et de réorienter l’entreprise. Il évoque également un virage technologique .

« On n’a pas le choix, la main-d’œuvre est un défi de taille pour l’ensemble de la filiale agroalimentaire, incluant Olymel […]. On veut concentrer ses efforts vers certaines usines, alors que d’autres devront être éliminées. » — Une citation de Sylvain Charlebois, professeur et directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie

D’autres fermetures ne sont pas à exclure au cours des prochains mois, ajoute-t-il.

L’annonce de la fermeture de cette usine a lieu au moment où Olymel est en pleine réorganisation de ses activités.

En octobre, elle avait annoncé la suppression de 177 postes-cadres au sein de la coopérative.

Avec les informations de Karine Bastien