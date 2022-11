Avant de sortir, mon épouse m’avait prévenu : « Il fait très froid. La chaussée est très enneigée. Assure-toi d’avoir tes mitaines et ton manteau le plus épais. »

J’ai suivi son conseil à moitié, enfilant un petit manteau et les mitaines que j’ai pu retrouver facilement. Je ne redoutais pas une surprise désagréable sur mon parcours d’une demi-heure.

En repartant de l’école, j’ai entendu un bruit bizarre venir de l’extérieur du véhicule. Papa, le pneu avant-droit est crevé , m’a dit mon fils après une rapide inspection.

Sorti pour tenter de réparer la panne, j’ai dû y renoncer rapidement. Le froid se faisait intense et pénétrant. Mes souvenirs pour installer le pneu de dépannage temporaire revenaient trop lentement.

J’ai alors pris mon cellulaire pour demander l’aide de l’Alberta Motor Association (AMA), mon principal fournisseur d’assistance routière depuis de nombreuses années.

En raison du volume d’appels, le temps d’attente est de 37 minutes, mais vous pouvez facilement placer votre demande en ligne. C’est très rapide , m’a laissé savoir un message enregistré.

Avec l’aide de mon fils, j’ai soumis ma demande en ligne. Nous prévoyons pouvoir vous servir, demain à 16 h , donc, plus de 20 heures plus tard, disait un message.

Je n’allais tout de même pas rester là à attendre dans le froid, toute la nuit et jusqu’au lendemain, dans l’après-midi. Par ailleurs, mon véhicule prenait une partie de la chaussée à libérer avant le matin, car l’endroit est habituellement utilisé pour le transport scolaire.

Inquiet, l’idée m’est venue de contacter mon mécanicien. Je l’ai appelé. Je n’aime pas travailler dans le froid à l’extérieur, mais donne-moi l’adresse, je viendrai t’aider , m'a-t-il répondu.

Le mécanicien est arrivé quelques minutes plus tard. Mieux outillé et de loin plus compétent que moi, il a installé le pneu temporaire. Soulagé, je lui ai dit que je ne savais comment le remercier.

Lorsque j’ai pu parler à une employée d’AMA au téléphone, je lui ai demandé si elle trouvait normal de me faire attendre un dépannage d’urgence pendant une vingtaine d’heures.

Sa réponse : Je suis désolée. Je vous comprends, mais nous n’avions pas d’autre choix. Je transmettrai votre préoccupation à mes superviseurs.

En ce début d’hiver, ma leçon a été bien prise. Il vaut mieux avoir bien davantage qu’une seule solution possible. Des fournisseurs de service, oui, mais aussi des particuliers compétents.