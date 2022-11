Il a beau faire gris, l’ambiance est à la fête sur la rue Sainte-Anne, le 22 novembre 2001. De nombreux journalistes et VIP liés au monde politique se sont donné rendez-vous au pied de l’édifice Price. Les caméras sont nombreuses, et la fébrilité palpable. Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de pendre la crémaillère avec le premier ministre!

L'édifice Price, sous le ciel de novembre Photo : Courtoisie / Jacques A.Fortin

Le superbe gratte-ciel Art déco, qui surplombe l’hôtel de ville, fait toujours sensation avec son hall de marbre et les portes dorées de ses ascenseurs. Mais le plus beau reste à venir, alors qu’on prend la direction du 16e étage.

Refait sur mesure à la demande de Bernard Landry, l’appartement de fonction occupe les deux derniers étages de l’édifice. Alors qu’il n’en comptait que 16 à l’origine, un 17e étage a été ajouté de l’intérieur pour créer un nouvel espace, sous la salle des machines située sous le toit.

L'appartement du Price en plein chantier, durant l'été 2001 Photo : Radio-Canada

Une vue à couper le souffle!

Construit en 1929 pour devenir le siège social de la Price Brothers, une compagnie qui a fait fortune au Québec grâce au commerce du bois, l’édifice est un trésor patrimonial. L’appartement de fonction en témoigne. Ses nombreuses boiseries et ses somptueux plafonds lambrissés de bois sont typiques du courant Art déco, tout comme le reste de l’édifice.

La vue de l'appartement du premier ministre semble exercer un attrait irrésistible sur les invités du premier ministre. Photo : Radio-Canada

Mais ce qui retient surtout l’attention des gens invités à découvrir le nouveau repère du premier ministre, c’est le point de vue unique sur la ville qu’offre sa terrasse privée. Le panorama subjugue tout le monde. À commencer par Bernard Landry lui-même.

« Je ne veux rien enlever à quelque autre ville que ce soit, mais si vous allez à la petite terrasse qui va me permettre de présenter aux ministères étrangers la ville, vous allez voir que vous êtes en face d’un des plus beaux spectacles du monde! » — Une citation de Bernard Landry, s'adressant à la presse et aux dignitaires lors de l'inauguration

L’étroite terrasse qui court autour de l’édifice offre un spectacle époustouflant avec, à l’est, le spectacle du fleuve et du Château Frontenac. En tournant la tête, on profite d’un rare point de vue sur la Citadelle tandis qu’à l’ouest, le parlement et le boulevard René-Lévesque semblent tout proches. Le nord n’est pas en reste, avec la vue imprenable qu’il offre sur l’ensemble du Vieux-Québec et les Laurentides.

Le premier ministre Bernard Landry montre la vue de son appartement à l'édifice Price. Photo : Radio-Canada

La décoration intérieure comprend plusieurs œuvres d’arts, prêtées par des musées. Le bleu et le brun dominent. Sur place ce jour-là, le chef d’antenne du Téléjournal Québec Sébastien Bovet décrit, au bénéfice de ses téléspectateurs, un décor sobre, de tradition québécoise, avec beaucoup de boiseries, d’un goût classique, et tout québécois

Bernard Landry dans son appartement, juste avant l'arrivée des caméras Photo : Archives Le Soleil / Ville de Québec/ Tous droits réservés / Patrice Laroche

Le premier niveau comprend les aires communes : le salon, la salle à manger et la cuisine. On trouve à l’étage deux chambres et un bureau. Mais la visite ne se rendra pas jusque là.

Un premier ministre pressé de régler le dossier

Bernard Landry n’avait pas mis de temps à régler le dossier. À peine élu, il avait confié à la Société immobilière du Québec la tâche de lui trouver un logement digne d’un premier ministre, alors qu’il occupait un 3 pièces dans la capitale.

Bernard Landry faisant découvrir la ville à ses pairs, lors d'un événement officiel Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

Selon ses instructions, l’endroit devait être à la fois assez intime et prestigieux pour recevoir les dignitaires arrivés de l’étranger sur lesquels on voulait faire bonne impression. La SIQ n’avait mis que très peu de temps à trouver la perle rare, au sommet de l’édifice Price, dont la Caisse de dépôt et placements du Québec était propriétaire depuis qu’elle l’avait racheté à la Ville.

Des journalistes s'entassent dans l'ascenseur de l'édifice Price. Photo : Radio-Canada

Dès le printemps, les journalistes affluaient sur la rue Sainte-Anne. Invités à filmer les rénovations, ils avaient découvert la jolie salle de réception d’appoint du 14e étage, et l’impressionnant chantier des derniers niveaux. Les premiers commentaires sur la taille de l’appartement n’avaient pas manqué de suivre. Il était apparemment beaucoup plus petit qu’on l’avait imaginé.

Les journalistes avaient été surpris par les dimensions relativement modestes de l'appartement durant le chantier. Photo : Radio-Canada

Avec ses 2800 pieds2, (1400 par palier), l’appartement de fonction de l’édifice Price pouvait accommoder un couple ou un célibataire, comme l’était Bernard Landry à l’époque. Mais il serait sans doute trop petit pour héberger un ou une première ministre qui voudrait y élever une petite famille.

Reste que la solution trouvée par Landry avait tout de même le mérite de résoudre un vieux problème.

Une capitale en perte d’influence

Depuis le 19e siècle, tous nos premiers ministres avaient eu une maison à Québec, et c’était encore le cas jusque dans les années 1930, quand Louis-Alexandre Taschereau vivait à deux pas du parlement, dans une superbe résidence de Grande Allée.

Mais les choses avaient changé par la suite. Depuis Duplessis, la plupart avaient fait de la capitale un lieu de passage plutôt qu’un milieu de vie.

Le Château Frontenac vers 1940, du temps des années Duplessis Photo : BAnQ, Éditions Garneau, cote 0004291038

Duplessis, qui venait de Trois-Rivières, avait rompu une longue tradition en logeant au Château Frontenac. Durant ses 18 années au pouvoir, il y avait reçu ses ministres si souvent qu’on en parlait comme d’un deuxième parlement. Mais il continuait de résider à Trois-Rivières. Élu après lui, Jean Lesage aura été le dernier de nos premiers ministres à vivre à Québec, dans sa belle résidence familiale de l'avenue De Bougainville.

René Lévesque avait bien profité d’une ravissante demeure sur la rue D’Auteuil par la suite. Mais ça ne l’empêchait pas de repartir chez lui chaque fin de semaine, à l’autre bout de la 20.

La maison Joli-Coeur, où vivait René Lévesque, sur la rue D'Auteuil. Le premier ministre occupait la partie droite de la demeure. Photo : Courtoisie / Jacques A. Fortin

Ce va-et-vient de nos élus entre Québec et Montréal avait fini par faire craindre qu’à la longue, la capitale finisse par perdre de l’influence – ainsi qu'une partie des emplois de la section publique, considérés comme un moteur économique – au profit de la métropole.

Le maire Jean-Paul L’Allier, présent lors de l’inauguration de l’appartement de fonction du Price, n’avait pas manqué de souligner l’importance du lieu, et du symbole qu’il représentait pour Québec.

« Une capitale, ça doit être le lieu des résidence de fonction des chefs politiques. Je voudrais aussi que le chef de l’opposition ait une résidence de même nature à Québec, parce que qu’une capitale, c’est le siège social d’un gouvernement. Comme le siège social d’une compagnie. » — Une citation de Jean-Paul L'Allier, maire de Québec, au micro de Josée Thibault, journaliste à Radio-Canada

Stephen Harper s'adressant à la presse devant la résidence officielle du 24, Sussex, du temps où il était premier ministre. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Beaucoup auraient alors aimé qu’on dote le premier ministre d’une authentique résidence officielle, comme le 24, promenade Sussex, à Ottawa. Une maison située dans la capitale, où il puisse vivre à temps plein, en famille au besoin, tout en y exerçant ses fonctions officielles. Mais l’expérience avait déjà été tentée 7 ans plus tôt par Jacques Parizeau, au 1080, avenue des Braves. Et elle avait laissé un souvenir plutôt amer.

Le 1080, avenue des Braves, en 1995, alors qu'elle vit ses premiers mois à titre de résidence officielle du premier ministre du Québec. Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

La saga épique de l’avenue des Braves

L’idée d’une résidence officielle à Québec était déjà été évoquée du temps de Jean Lesage dans les années 1960. Une superbe résidence de l’avenue De Laune aurait même été repérée, mais le projet était tombé à l'eau.

Au début des années 1990, la Chambre de commerce et d’industrie du Québec métropolitain avait donc décidé de relancer le débat, mettant même au défi le premier ministre de s’installer à Québec, quitte à lui acheter une résidence au besoin. Une idée qui avait immédiatement séduit le chef du Parti québécois.

Jacques Parizeau auprès de son épouse Lisette Lapointe, devant une foule de partisans, en 1995 Photo : La Presse canadienne / CLEMENT ALLARD

Pour Jacques Parizeau, faire battre à Québec le cœur d’une vraie capitale – et celle d’un éventuel État souverain – était une priorité. Et ce cœur ne devait pas se contenter de battre du lundi au jeudi.

En 1994, la Chambre de commerce avait donc profité de son élection – et d’un appel du bureau du premier ministre – pour attraper la balle au bond. Elle avait proposé d’acheter le 1080, avenue des Braves, une vaste maison aux allures de manoir anglais du quartier Montcalm, pour le mettre à sa disposition. On avait avancé de l’argent pour les rénovations les plus urgentes, et un prêt avait été contracté auprès de la caisse populaire locale.

Jacques Parizeau et sa femme Lisette Lapointe accueillant leurs invités lors d'une réception. Photo : Radio-Canada

La chambre de commerce comptait lancer une collecte auprès des gens d’affaires pour rembourser la totalité de la somme. La maison était évaluée à plus de 600 000 $ à l’époque, et on avait investi une somme importante (150 000 $) pour les meubles.

Dès lors, la vie au 1080 n’avait pas manqué d’alimenter les rumeurs. On se demandait de quoi la maison avait l’air, et qui y était invité.

Jacques Parizeau avait la réputation d'un hôte aussi sympathique qu'accueillant. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre recevait tous les jeudis. Pas que des VIP ou des ministres, mais aussi des gens issus d’associations diverses, des sportifs, des gens des médias. L’endroit était animé. On veillait tard, on buvait de bons vins, on jouait du piano. Apparemment, les gens de Québec semblaient apprécier de voir rentrer le premier ministre chez lui tous les soirs, et de savoir qu’il vivait la même vie qu’eux - à peu de choses près.

Le vin et le piano à l'honneur lors d'une réception. Photo : Radio-Canada

Un cadeau empoisonné?

Puis les choses s’étaient mises à déraper.

Les journalistes avaient vite trouvé une façon de se moquer de l’endroit. Ils le surnommaient l’Élysette, en référence à l’Élysée des présidents français et au prénom de l’épouse du premier ministre, Lisette Lapointe.

Les sommes engagées pour loger le premier ministre avaient aussi fait jaser.

Le premier ministre Parizeau au 1080 des Braves, en 1995. Photo : Archives Le Soleil / Ville de Québec/ Tous droits réservés / Yvon Mongrain

Les choses s’étaient corsées au moment d’organiser la collecte. Alors que la Chambre de commerce avait avancé que l’opération ne coûterait pas un sou aux contribuables, on avait appris que les donateurs pourraient profiter de reçus d’impôt, ce qui équivalait à financer la maison avec des fonds publics. Un plan qui passait beaucoup moins bien, dans un contexte où l'austérité gouvernementale aurait eu meilleure presse.

Devant la controverse, les gens d'affaires étaient devenus frileux. Après avoir espéré participer à la collecte de façon anonyme, ils craignaient désormais de voir leur contribution rendue publique. Or, ils n'avaient aucun avantage à être associés à une cause politique, comme le souverainisme défendu par le Parti Québécois.

Jacques Parizeau en pleine bataille référendaire, en octobre 1995 Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

La situation était devenue carrément gênante quand le quotidien Le Soleil avait eu l’idée de sonder ses lecteurs à propos d’une hypothétique campagne de financement, en demandant qui serait prêt à payer 5 $ ou plus pour aider à payer l’Élysette.

Apparemment, pas grand monde.

Beaucoup pensaient que le premier ministre devrait avoir les moyens de payer sa maison tout seul. Même la mairesse de Sainte-Foy Andrée P. Boucher s'en était mêlée, s’opposant catégoriquement à ce que la Communauté urbaine de Québec ne participe au financement.

Comme si tout n’allait pas assez mal, un illuminé s'était mis en tête de débarquer en taxi au beau milieu de la nuit à la résidence officielle, obligeant la police à intervenir. Heureusement, le chauffeur avait eu la bonne idée de dénoncer son client.

Jacques Parizeau et son épouse Lisette Lapointe lors de l'une de leurs fameuses soirées du jeudi. Photo : Image tirée du journal Le Soleil, en 1995.

Même si jamais le premier ministre et son épouse ne semblent avoir couru aucun danger – la maison avait été dûment sécurisée et une équipe de gardes du corps veillaient sur le couple 24 heures sur 24 – les enjeux de sécurité s’étaient ajoutés à la liste des problèmes évoqués dans la presse. Des gens racontaient aussi avoir vu la première dame appeler son chat aux petites heures du matin. En jaquette.

Il n’en fallait pas plus pour que les tribunes téléphoniques s’affolent.

Pour les chroniqueurs politiques du tout Québec – et aussi ceux de Montréal – il était clair que Parizeau avait reçu un cadeau empoisonné, et qu’il devenait urgent qu’il s’extirpe d’une situation qui avait tout l’air d’un conflit d’intérêt. Plusieurs affirmaient que le premier ministre n’aurait jamais dû se rendre redevable à la communauté d'affaires, si bonne qu’ait semblé la cause. Et que c'était à l'État québécois d'acheter la maison.

Jacques Parizeau lors de son discours du 30 octobre 1995, après la défaite des partisans du «oui» au référendum, quelques heures avant sa démission. Photo : La Presse canadienne / RYAN REMIORZ

La fin au bout de deux ans

L’aventure aura duré à peine deux ans. Elle s’est conclue après le référendum de 1995. Acculé à la démission après sa phrase malheureuse sur les raisons de l’échec du oui – l’argent et le vote ethnique – Parizeau avait cédé sa place à Lucien Bouchard. Or, le nouveau premier ministre, marié et père de deux jeunes enfants, n’avait aucune envie de les élever dans la maison laissée vacante par Jacques Parizeau et son épouse, avait-il déclaré à la presse.

Au grand dam des partisans de la résidence officielle, Lucien Bouchard avait finalement décidé de dormir au bureau, dans une petite chambre aménagée du temps de Bourassa dans l’édifice H. Il avait justifié son choix en rappelant que ce serait la solution la plus économique, l’allocation du premier ministre s’élevant à 14 000 $ par année.

Le premier ministre Lucien Bouchard en mêlée de presse, en 1997. Son arrivée au pouvoir avait clos pour de bon l'épisode du 1080, avenue des Braves. Photo : La Presse canadienne / JACQUES BOISSINOT

Évidemment, la communauté d’affaires de Québec s’est montrée très désappointée par la volte-face de Lucien Bouchard, à commencer par le président de la Chambre de commerce, Jean Beaupré.

La capitale, ce n’est pas seulement un amoncellement de briques qu’on appelle parlement , déclarait-il en mai 1996. Ce doit être le lieu de résidence du chef du gouvernement. On a vécu pendant 30 ans l’exode de nos services d’est en ouest. Avec M. Parizeau, l’inverse avait commencé à se produire.

Pour lui, comme pour bien des gens de la région, il s’agissait d’un véritable désaveu pour la capitale.

« Du mardi au jeudi, c’est à Québec que ça se passe. Du jeudi au mardi matin, Montréal redevient la capitale du Québec. Car comme au temps de César ou de Louis XIV, le pouvoir est là où est le roi. Ubi rex, ibi comitatus. Là où est le roi, là est la cour. » — Une citation de Yves Labrie, Saint-Augustin, « Le Soleil », le 17 mai 1996, courrier des lecteurs

Quelques mois plus tard, le 1080 était remis en vente. Et la chambre de commerce en profitait pour enfourcher un nouveau cheval de bataille : la diversification de l’économie de la capitale. Une cause qui se sera avérée plus payante que celle de la résidence officielle, pense Alain Kirouac, alors vice-président-directeur général de la Chambre de commerce. Et la vente du 1080 n'a pas entraîné un exode de la fonction publique vers Montréal , constate-t-il avec le recul.

L'édifice Price, majestueux durant la nuit Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Le meilleur compromis possible?

Depuis 2001, l’option de l’appartement de fonction de l’édifice Price privilégiée par Bernard Landry n’a donc guère été remise en question, même si le débat a parfois été relancé, la plupart du temps par des journalistes.

Tous ses successeurs en ont profité. Même Jean Charest, qui ne montrait pourtant aucun enthousiasme pour le concept à son arrivée en poste au parti Libéral.

Une résidence officielle lui semblait un meilleur plan. Mais il a toujours refusé d’en faire un priorité pour son parti, trouvant l’option trop coûteuse pour les contribuables.

N’ayant rien de mieux à proposer, il fera donc partie des locataires de l’appartement de fonction durant ses trois mandats, de 2003 à 2012.

Pauline Marois réconfortant Bernard Landry à la suite de sa défaite au profit de Jean Charest, en 2003. Elle aussi occupera l'appartement de fonction à titre de première ministre, tout comme Jean Charest. Photo : La Presse canadienne / PAUL CHIASSON

Même si elle avait aussi un bel appartement à Québec à son arrivée au pouvoir, Pauline Marois s’y est aussi installée. Ainsi que Philippe Couillard, qui lui a succédé.

Dernier locataire en date de l’appartement de fonction, François Legault y a peut-être passé plus de temps qu’il ne l’aurait souhaité, pandémie oblige. Mais depuis Jacques Parizeau en 1994, aucun premier ministre ne s’est plus risqué à tenter l’aventure d’une résidence officielle à Québec.