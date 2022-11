Des organismes souhaitent voir plus de places dans les garderies de l’Ontario

Des voix s’élèvent pour souligner le besoin d’augmenter rapidement le nombre de places disponibles dans les garderies en Ontario, alors que des projections montrent que plus de 227 000 enfants n’y auront pas accès d’ici 2026.

Ces projections publiées lundi par le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario (BRF) prennent en compte l’engagement du gouvernement ontarien de créer 86 000 places dans les quatre prochaines années.

Pour certains militants pour la garde d'enfants, le manque annoncé ne fait que souligner le besoin urgent de places.

Ça nous rappelle que nous avons vraiment besoin de renforcer plus rapidement les places , observe Carolyn Ferns, coordonnatrice des politiques publiques pour la Coalition ontarienne pour de meilleurs services de garde d'enfants.

Elle espère que le rapport du BRF incitera la province à entamer des consultations sur la manière d'étendre le programme.

Vous pouvez préparer les briques et le mortier, mais ce n'est pas de la garde d'enfants. La garde d'enfants, c'est vraiment des éducatrices d'enfants et des travailleurs en garderie, et en Ontario, en ce moment, nous avons une pénurie des deux.

Pour certains parents, les difficultés s’empilent. Après plus de 15 mois sur la liste d’attente, la Torontoise Bibian Aguirre a finalement trouvé des places en garderie pour ses deux enfants à partir de janvier.

Après plus d'un an d'attente, Bibian Aguirre dit avoir enfin trouvé des places pour ses deux enfants. Toutefois, le calendrier de la baisse des frais reste un mystère pour elle. Photo : Photo fournie par Bibian Aguirre

Mais les frais continuent d’être élevés. En effet, le programme national auquel la province a adhéré diminuera progressivement à une moyenne de 10 $ par jour d'ici 2025.

Dans les circonstances actuelles, Mme Aguirre devra payer 1800 $ par mois pour son plus jeune enfant, et 800 $ supplémentaires pour sa fille de quatre ans, pour une garde avant et après l’école.

Les dépenses de garderie peuvent représenter jusqu'à la moitié de nos revenus , regrette-t-elle. Mon souci est qu'ils le fassent rapidement [afin] que tout le monde puisse bénéficier du programme.

Nous avons toujours su qu'il y aurait une demande incroyable pour les services de garde d'enfants , abonde Rachel Vickerson, directrice générale de l'Association of Early Childhood Educators Ontario, qui regroupe des travailleurs de la petite enfance.

Selon elle, le plus gros écueil est l'absence d'un plan pour augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail dans le secteur.

Il n'y a pas de véritable stratégie de main-d'œuvre qui inclut un travail et un salaire décents pour les éducateurs de la petite enfance et la main-d'œuvre , reproche Mme Vickerson.

Sans cette expansion, ce sera impossible.

Nous savons que davantage doit être fait , déclare le ministère

La province prévoit de mettre en œuvre un plan de croissance pour s'assurer que les nouvelles places en garderie aillent dans les régions qui en ont le plus besoin, mais attend toujours des détails du gouvernement fédéral sur les fonds supplémentaires promis pour la création de nouvelles places, selon un porte-parole du ministre de l'Éducation Stephen Lecce.

Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire , remarque Grace Lee dans un courriel.

C'est pourquoi notre accord avec le gouvernement fédéral était conditionné à un milliard de dollars pour construire des places supplémentaires dans toutes les provinces.

Le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario affirme qu'une « demande considérablement excédentaire » pour le programme de 10 $ par jour dépassera largement le nombre de places disponibles d'ici 2026. Photo : CBC/Paul Borkwood

Les parents dont les enfants fréquentent une garderie agréée qui a opté pour le programme recevront des remises allant jusqu'à 25 % des frais qu'ils ont payés depuis le 1er avril et une réduction supplémentaire de 50 %, en moyenne, par la fin de l'année.

Un porte-parole de Karina Gould, ministre fédérale de la Famille, de l'Enfance et du Développement social, presse la province de puiser dans ses propres poches, si nécessaire, pour financer plus de places en garderie.

Rien dans notre accord n'empêche le gouvernement de l'Ontario de fournir des fonds provinciaux, en complément de l'investissement fédéral, pour développer davantage son système au profit de ses citoyens et de leurs enfants , écrit Mohammad Hussain dans un communiqué.