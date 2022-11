Le prochain film de Denys Arcand, Testament, sortira en 2023

Écrit et réalisé par Denys Arcand, Testament mettra en scène un homme âgé ayant perdu la foi en l’humanité dans notre époque marquée par la rectitude politique, le militantisme et les polémiques médiatiques.

C’est un titre à la Denys Arcand, explique Denise Robert, la productrice du film et la conjointe du cinéaste. C’est son testament par rapport à la vie.

Quand un homme blanc est rendu à un certain âge, son regard sur les repères qu’il a et qu’il a perdus, c’est peut-être un regard sur comment dans la société d’aujourd’hui on peut se retrouver et retrouver d’autres repères que ceux avec lesquels on a évolué et grandi.

L’ultime film de Denys Arcand?

Le titre Testament laisse-t-il entendre que ce film sera le dernier de Denys Arcand? Pas nécessairement, répond Denise Robert. Quand il a fait La chute de l’empire américain, j’ai entendu Denys me dire : "C’est mon dernier film", alors je suis plutôt optimiste.

Souvent, les gens vont préparer leur testament et mourir des années plus tard. Je souhaite que ce ne soit pas le dernier film de Denys.

Pour le moment, on ignore la distribution de Testament, mais la productrice indique que le film sera peuplé de nombreux personnages. Les noms des interprètes seront annoncés d’ici la fin du mois, selon elle.

En cours de montage

Entamé au début du mois de septembre, le tournage, qui s’est déroulé une journée à Québec, mais surtout à Montréal et Lachine, s’est récemment achevé.

Pendant ces semaines, une grande attention a été portée à la protection de l’ensemble de l’équipe contre la COVID-19. Si Denys était tombé malade, ça aurait été catastrophique, car l’absence du réalisateur aurait arrêté le tournage et on ne pouvait pas se permettre ça. Ces efforts ont porté leurs fruits, car aucun cas de COVID-19 n’a été enregistré sur le plateau.

Denys Arcand vient de commencer le montage du film, qui sera prêt pour le mois de juin si tout va bien.

Notre souhait est d’abord, et avant tout, d’avoir une sortie en salle au Québec, au Canada, mais aussi aux États-Unis et partout en Europe et en Asie , dit Denise Robert.

Testament pourra-t-il être finalisé à temps pour être sélectionné au Festival de Cannes, au printemps, ou à la Mostra de Venise, en septembre? Denys n'est jamais chaud à soumettre ses films à des jurys. Il ne va pas accélérer ou ralentir la fabrication de son film, estime la productrice. Son énergie est vraiment mise sur le fait de faire son film correctement, et de le finir dans les délais qu’il s’impose.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.