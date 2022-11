Explosion du prix de la laitue : les restaurateurs de T.-N.-L. forcés de s’adapter

Un coût trop difficile à absorber pour bon nombre de restaurateurs de la province. Dans le restaurant Piatto Pizzeria à Saint-Jean, la salade césar a été temporairement retirée du menu. Actuellement, on est dans une situation où on ne peut pas survivre en vendant notre salade césar à 15 $ l’assiette , explique le propriétaire du restaurant, Brian Vallis.

À Carbonear, la gérante du restaurant My Place Restaurant, Chantal Dean, a décidé de retirer la laitue de la plupart des plats plutôt que de continuer à augmenter les prix, ce qu’elle a déjà dû faire deux fois cette année.

« Ce n’est pas juste pour le client d’avoir à payer plus et nous ne sommes pas en mesure d’absorber le coût. Nous sommes une petite entreprise, on essaye déjà de sortir la tête de l’eau après la COVID. »