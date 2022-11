Le film acadien Croque-mort. C’est beau la vie! se distingue au FICFA 2022

La remise des prix attribués par des jurés a eu lieu jeudi soir à Moncton, dans le Centre culturel Aberdeen. Georges Hannan dit être très touché par cette reconnaissance provenant de ses pairs.

Quand même, ça fait longtemps que je suis à Moncton dans cette industrie-là, et de se faire reconnaître par ses pairs, par un jury, ça n'a pas dû être facile parce que cette année il y avait une brochette de films acadiens. Je n’ai jamais vu un niveau de qualité comme ça , affirme M. Hannan.

La journaliste Marie-Andrée Leblond recueille les commentaires du réalisateur Georges Hannan, dont le film sur les croque-mort et la vie est primé au FICFA 2022. Photo : Radio-Canada

Son film transporte le public dans le milieu des pompes funèbres. M. Hannan en donne un aperçu.

C’est un film touchant et drôle. Ce sont quand même deux choses qui ne vont pas beaucoup ensemble. Comment j’ai commencé et pourquoi j’ai fait un film sur les morts? Je ne le sais pas. C’est la question que tout le monde me pose. Un jour, peut-être que j’aurai la réponse , affirme le réalisateur.

« J’aime beaucoup faire des films sur les gens, donner la parole à des gens qui n’ont pas la parole ordinairement. » — Une citation de Georges Hannan, réalisateur

Voici les gagnants des autres prix décernés jeudi soir :

La Vague du meilleur moyen ou long métrage documentaire : Les Années Super 8, des réalisateurs Annie Ernaux et David Ernaux-Briot (France);

La Vague Unis TV du meilleur long métrage de fiction canadien : Rosie, de Gail Maurice (Ontario);

La Vague du meilleur long métrage de fiction internationale : Close, de Lukas Dhont (Belgique/France);

La Vague du meilleur court métrage acadien ACIC/ONF : GENDRBENDR, de Joe Nadeau;

La Vague du meilleur court métrage canadien : Padaoxe, d’Aimé Majeau Beauchamp (Québec);

La Vague du meilleur court métrage international : Fairplay, de Zoel Aeschbacher (France).

Trois jurys comprenant chacun trois professionnels du domaine artistique ont sélectionné les gagnants de sept prix.

Le FICFA se poursuit vendredi. Le prix du public sera attribué à la suite d’un vote populaire qui se termine dans la soirée.

Avec des renseignements de Marie-Andrée Leblond