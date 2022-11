Le nouveau maire du Grand Sudbury invite le conseil municipal à relever les défis

Le nouveau maire et le nouveau conseil municipal du Grand Sudbury ont été officiellement assermentés jeudi soir devant leur famille, leurs amis, des représentants municipaux et des dignitaires invités.

Paul Lefebvre, le nouveau maire, a prononcé son discours inaugural et mis l'accent sur les défis auxquels la Ville fait face, sur les possibilités qui s'offrent ainsi que sur l'importance de travailler en équipe.

Je crois sincèrement qu'en travaillant ensemble, ce conseil a la capacité de relever tous les défis auxquels notre ville est confrontée, et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous , a déclaré Paul Lefebvre.

Il a ajouté qu'il rappellera cette démarche au conseil tout au long du prochain mandat et dit espérer que le conseil le lui signalera si et quand je dévie de ma route .

Selon le nouveau maire, certains des défis qui se poseront pour la Ville dans les années à venir comprennent l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, le besoin de logements abordables, la crise des opioïdes et les changements climatiques.

Et comme nous le savons tous, compte tenu de l'immense territoire du Grand Sudbury, la Ville a également de nombreux défis en matière d'infrastructures capitales, notamment les routes, les installations de loisirs, les bâtiments et plus encore.

Mais M. Lefebvre a affirmé qu'il y a aussi de grandes possibilités pour la région du Grand Sudbury de se développer, en particulier parce que la Ville peut jouer un rôle essentiel dans l'électrification de l'économie mondiale.

Pour saisir ce potentiel, il estime que la Ville devrait chercher à accroître sa population pour qu'elle atteigne au moins 200 000 personnes au cours des 20 prochaines années.

Je crois vraiment que l'époque où le minerai était extrait, traité et expédié vers une autre destination pour ajouter de la valeur, créer des emplois, fabriquer des biens et les commercialiser est révolue , a affirmé M. Lefebvre.

Nous devons créer un climat où ces valeurs ajoutées se produisent ici dans la Ville du Grand Sudbury. Nous devons donner à nos enfants et petits-enfants la possibilité et le désir de vivre et de travailler ici.

De nouveaux visages au conseil

En plus du nouveau maire, il y a aussi trois autres nouveaux visages au conseil.

Pauline Fortin, représentant le quartier 4, Mike Parent, représentant le quartier 5, et Natalie Labbee, représentant le quartier 7, ont tous été assermentés pour leur premier mandat au conseil municipal.

Mme Fortin affirme qu'elle a hâte de travailler avec le conseil. Elle s'attend à ce que son plus grand défi soit d'apprendre le système à l'Hôtel de Ville.

Pauline Fortin est la nouvelle conseillère municipale du quartier 4 du Grand Sudbury. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Je suis propriétaire d'une entreprise, donc j'ai l'habitude de faire les choses un peu plus vite que la politique ne fonctionne. Je vais donc apprendre à ralentir , a indiqué Mme Fortin.

Mike Parent dit qu'il est conscient du fait qu'il est l'un des 13 membres du conseil, chacun avec ses propres priorités, mais la responsabilité financière est essentielle, selon lui.

Nous allons faire en sorte que la ville soit prospère pour nos enfants et nos petits-enfants , a-t-il affirmé, ajoutant que l'itinérance et la crise des opioïdes sont également des priorités.

Mike Parent est le nouveau conseiller municipal du quartier 5 du Grand Sudbury. Photo : CBC/Sarah MacMillan

Natalie Labbee a indiqué que sa priorité absolue était de se concentrer sur la qualité de vie des résidents et sur un coût de la vie abordable.

Si nous allons couper un programme ou le modifier, nous devons comprendre comment cette décision va affecter les gens et leur qualité de vie. Donc, pour moi, cela va être un accent majeur sur la façon dont je vais prendre des décisions pour faire avancer notre ville , affirme-t-elle.

C'est devenu très réel ce soir de savoir que nous avons ce niveau de responsabilité pour tous les habitants du Grand Sudbury.

