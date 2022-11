Un colloque pour parler d’agriculture durable

Selon Jean-François-Rioux, propriétaire de la ferme Rioukioux de Saint-Simon et participant au colloque, l'agriculture durable s'articule autour de trois thèmes : l'environnement, l'individu et les finances.

On a beau être excellent en finances, si on ne travaille pas un peu sur les autres [aspects], si on n’est pas mentalement en santé, on ne sera pas durable, on ne perdurera pas. [...] L’agriculture durable, c’est un juste équilibre autour de ces trois sphères-là , a-t-il affirmé en entrevue à Info-réveil.

L'idée du colloque est donc d'inspirer les agriculteurs à réfléchir à leurs pratiques, à développer des solutions pour que leurs activités soient plus respectueuses de l'environnement, tout en restant viables.

L’agriculture durable, c’est intéressant, mais c’est aussi rentable , estime le directeur général d'Élyme conseils, Évariste Feurtey, qui fait partie du comité organisateur.

À chaque cas concret qu’on développe, on démontre les gains que ça peut apporter , dit-il.

Plusieurs fermes récupèrent la drêche des microbrasseries pour nourrir leurs bêtes (archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Par exemple, de nombreuses fermes de l'Est-du-Québec récupérèrent maintenant la drêche – les résidus de brassage des céréales – des microbrasseries pour nourrir leur bétail. C'est le cas à la ferme laitière de Jean-François Rioux, qui fait d'une pierre deux coups revalorisant des déchets, et en économisant sur la moulée.

Les drêches que je réutilise, ça peut valoir une moulée que j’achèterais dans une meunerie et qui vaudrait peut-être 250, 300 $ la tonne, dit-il.

« C’est pas parce que tu fais certains choix plus écologiques que tu dois nécessairement être moins rentable et moins performant. » — Une citation de Jean-François Rioux, propriétaire de la ferme laitière Rioukioux de Saint-Simon

En ayant une pensée pour l'économie circulaire et en développant des façons de s'approvisionner localement, les producteurs peuvent aussi devenir moins dépendants des marchés mondiaux. On connaît la crise des intrants associés à la guerre en Ukraine [...] c’est sûr que se rendre plus indépendants, ça va aider , affirme M. Feurtey.