Un chien prisonnier d’une auto volée est réuni avec sa maîtresse 5 jours plus tard

Peu après la disparition du véhicule et de l'animal, la communauté s'est mobilisée pour aider Mme Olson à retrouver ce qu'elle avait perdu.

Le matin du 10 novembre, jour de son anniversaire de naissance, Tanis Olson a laissé Oswald dans son Honda CR-V pendant qu'elle faisait un rapide aller-retour à l'Hôpital Saint-Boniface. La voiture était en marche et le chien avait un bol d'eau.

À son retour, le véhicule et le chien manquaient à l'appel. Dans ce genre de moment, tu ne comprends pas trop ce qui se passe , dit-elle.

Croyant que le véhicule avait peut-être été remorqué, elle a appelé plusieurs entreprises de remorquage, sans succès. Impossible de décrire à quel point on se sent seul , souligne Mme Olson.

Je me suis sentie tellement coupable. J'aurais pu le ramener à la maison, sans le laisser dans la voiture , mentionne-t-elle. Sans savoir où chercher, elle s'est tournée vers les réseaux sociaux pour demander de l'aide. La publication a rapidement circulé dans la communauté.

Désespérée, Tanis Olson a aussi arpenté le quartier de Saint-Boniface à la recherche de son auto et d'Oswald. Je commençais à perdre espoir après cinq jours. Il commençait à faire froid , dit-elle.

Oh mon Dieu, c'est la voiture!

Le jour suivant la disparition d'Oswald, Valerie Peers a vu la publication Facebook de Tanis Olson. Sachant que le chien frisé pourrait être en liberté dans son quartier, elle a gardé les yeux ouverts.

Après trois jours durant lesquels les rues ont été déneigées, elle a remarqué qu'un véhicule avait été laissée derrière : un Honda CR-V. Je me suis dit : "Oh mon Dieu, c'est la voiture!" , se souvient-elle.

Mme Peers a d'abord appelé la ligne non urgente de la police avant de s'approcher de la voiture avec son mari.

« Quand il a passé [la lumière de son téléphone] sur le siège avant, deux yeux bruns le suivaient du regard. » — Une citation de Valerie Peers

Oswald était prisonnier de l'automobile depuis cinq jours. À leur arrivée, les policiers ont brisé une fenêtre et ont libéré le chien. Quelques minutes plus tard, il était réuni avec Tanis Olson, sain et sauf.

Oswald de retour chez lui après cinq jours prisonnier d'une voiture. Photo : Gracieuseté : Tanis Olson

La porte-parole du Service de police de Winnipeg, Dani McKinnon, précise que la police enquête sur le vol, mais veut rappeler aux automobilistes que malgré le froid, laisser une voiture en marche sans surveillance est risqué.

Tanis Olson se dit touchée par le soutien de la communauté. C'est incroyable de savoir qu'il y a un réseau de personnes qui sont prêtes à venir en aide aux autres.

Avec les informations de Jenn Allen