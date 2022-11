Les jeunes Prince-Édouardiens sont-ils assez préoccupés de la crise climatique?

De plus en plus de Canadiens souffriraient d'écoanxiété, notamment les jeunes. 75 % d'entre eux estimeraient que l'avenir de la planète est « terrifiant » selon une étude internationale  (Nouvelle fenêtre) publiée fin 2021. Ils se mobilisent, comme le montrent les grèves et manifestations régulières organisées dans les villes du monde. À l'Île-du-Prince-Édouard, cependant, les jeunes sont aux abonnés absents lorsque de tels événements sont organisés.

Il n'y a pas une grande panique. En une phrase, Inès Elkhourani résume son sentiment en ce qui concerne la prise de conscience environnementale des jeunes de son âge.

Élève en 11e année à l'École-sur-Mer à Summerside, elle raconte que l'environnement, les changements climatiques, ce n'est pas un sujet de discussions .

Selon elle, ses camarades de classe pensent que l'érosion qui s'accroît, les tempêtes plus fréquentes et plus violentes, sont comme des phénomènes naturels, que ça arrive comme ça .

La jeune fille révèle souffrir d'écoanxiété, ressentir de la dépression quand elle songe à son avenir.

« On pense qu'on a une longue vie à vivre, soi-disant. » — Une citation de Inès Elkhourani

Sensibilisée à la question environnementale dès son enfance, passée dans une ville côtière marocaine où elle est témoin de la pollution marine, elle dit s'informer dès qu'elle en l'occasion. Elle estime qu'il y a un manque de documentation, de savoir dans les classes. Les gens ne nous parlent pas beaucoup à propos de ces sujets.

Un approndissement à la carte

Pourtant, l'enseignement des défis environnementaux, et en particulier des changements climatiques, est intégré tout au long du parcours scolaire à un niveau adapté à l'âge , explique Jaclyn Reid.

Leader en mathématiques et en science de la 7e à la 12e année au sein du ministère de l'Éducation et de l'Aprentissage continu, elle explique que l'objectif des programmes est de développer une prise de conscience du changement climatique , préparer nos élèves pour l'avenir , leur faire comprendre qu'ils font partie de la solution .

Jaclyn Reid est leader en mathématiques et sciences de la 7e à la 12e année au ministère de l'Éducation et de l'Aprentissage continu de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Gracieuseté Jaclyn Reid

Concrètement, les enfants à l'élémentaire découvrent l'impact des activités humaines sur l'environnement. À l'intermédiaire, ils commencent à développer leur pensée critique, à réfléchir aux mesures qu'ils peuvent prendre pour avoir un impact .

Au secondaire enfin, place aux sciences du climat, à la politique environnementale, à l'apprentissage des procédures, des législations. Et ils s'engagent certainement dans des discussions à ce sujet afin d'assurer un avenir plus durable , affirme Jaclyn Reid.

Problème : ces cours au secondaire sont optionnels, la plupart du temps. En science par exemple, chaque élève doit valider deux cours entre la 10e et la 12e année. L'un est obligatoire en 10e année, le second est au choix. Le cours de sciences de l'environnement fait partie des options.

Ce n'est pas la seule option pour apprendre les changements climatiques, il y a d'autres cours au secondaire qui traitent de [ce sujet] aussi , complète Jaclyn Reid. Elle cite en exemple le cours de foresterie et agriculture, mis sur pied cette année. Il aborde les enjeux environnementaux qui pèsent sur ces deux industries.

Mais le cours de physique en 12e année, qui date de 2010, n'a pas encore été mise à jour pour inclure les notions climatiques.

Il est toutefois difficile, voire impossible, selon les explications de Jaclyn Reid, de graduer du secondaire sans jamais avoir été sensibilisé aux changements climatiques, même si le niveau d'approfondissement dépend des options choisies.

Les parents mal informés

Yoan Bourgoin, biologiste de formation et militant environnemental, pense quant à lui que le compte n'y est pas. Il en veut pour preuve une étude, publiée au début de l'été, qui révèle le faible niveau de curiosité que les Canadiens portent aux changements climatiques.

À lire aussi : Les Canadiens s’informent peu sur le changement climatique

Avec 39 % de la population qui se dit intéressée par les informations en lien avec cet enjeu, le Canada se retrouve au 31e rang de 46 pays, à égalité avec l'Indonésie, Singapour, Taïwan et l'Espagne, d'après le document.

Yoan Bourgoin est biologiste de formation, diplômé de l'Université de Moncton. Militant environnental, il écrit des chroniques dans l'Acadie nouvelle. Photo : Gracieuseté Yoan Bourgoin

Les parents d'aujourd'hui n'ont pas eu la chance d'être éduqués par rapport à ça. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils expliquent un tel phénomène avec de l'information de qualité à leurs enfants quand eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'il se passe , analyse Yoan Bourgoin. C'est assez évident qu'on devrait parler de cette problématique aux plus jeunes, leur expliquer ce qu'il se passe et pourquoi , ajoute-t-il.

Ines Elkhourani a, elle, choisi en option un cours de géographie, où elle aborde les enjeux du monde contemporain, dont les changements climatiques.

Elle est la seule dans ce cours, une situation qui ne surprend pas le militant néo-brunswickois : Même moi, qui est un biologiste de formation, si je n'avais pas choisi les cours nécessaires à l'université, j'aurais pu faire mon bac sans jamais parler de cette problématique-là.

Une problématique qui ne devrait pas se limiter au climat, selon lui, mais aussi intégrer les enjeux liés à la biodiversité, par exemple.