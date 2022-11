L’Association des propriétaires de la Saskatchewan déplore une hausse des expulsions

En juillet 2022, SaskEnergy a annoncé une augmentation de 17 % de ses tarifs de gaz naturel, à compter du 1er août, ce qui représente environ 12 $ de plus par mois pour le contribuable moyen.

À mesure que les températures chutent et que les tarifs du gaz naturel et de l'électricité augmentent, les locataires à faible revenu se sentent de plus en plus lésés , a déclaré le directeur général de l'Association des propriétaires de la Saskatchewan, Cameron Choquette.

La province a également approuvé une augmentation de 4 % des tarifs de SaskPower en juillet, soit 5 $ de plus sur la facture d'électricité mensuelle moyenne du contribuable.

Cela pourrait conduire à des arriérés de paiement des services publics pour les sociétés d'État, mais en fin de compte, cela conduira à l'expulsion, si ces arriérés ne sont pas payés , explique Cameron Choquette.

Selon Cameron Choquette, au début de la pandémie de la COVID-19, les coûts de location sont restés pratiquement stables en raison de la réduction de la demande.

Mais depuis le retour progressif à la vie normale, dit-il, avec un plus grand nombre d'étudiants retournant en classe à temps plein et une reprise de l'immigration, notamment, la plupart des propriétaires de la province ont augmenté leurs loyers de 10 à 15 %.

Le programme d'aides aux personnes à revenu faible critiqué

Mais Cameron Choquette déplore aussi ce qu'il qualifie d'inadéquation des programmes d'aides aux personnes vulnérables, qui a également contribué à la hausse des expulsions.

Avant 2019, dit-il, le Programme de soutien du revenu de la Saskatchewan (SIS) versait directement le loyer aux propriétaires et couvrait aussi les services publics, ce qui permettait d'éviter des expulsions.

Mais le transfert de cette responsabilité aux bénéficiaires du programme a entraîné des arriérés de paiements.

Le représentant du Service anti-pauvreté de Regina (RAPM), Peter Gilmer, estime de son côté que ce programme de soutien demeure l'un des plus grands obstacles au logement auxquels ses clients sont confrontés.

Même les personnes qui ont un logement sont en difficulté parce qu'après avoir payé leur loyer, elles doivent faire face à des problèmes d'insécurité alimentaire et à l'incapacité de répondre à leurs autres besoins fondamentaux , a déclaré M. Gilmer.

Selon ce programme, un adulte seul à Saskatoon ou à Regina reçoit 575 $ par mois pour le logement et les services publics, et 285 $ par mois pour la nourriture et toutes les autres dépenses.

Pour Cameron Choquette, la lutte contre l'itinérance passe par le versement direct du prix du loyer aux propriétaires.

À noter que le Comité d'examen des tarifs de la Saskatchewan aura jusqu'au mois prochain pour examiner ces différentes hausses et formuler ses recommandations.

Avec les informations de Jessie Anton