L’idée de la Loi sur les mesures d’urgence discutée cinq jours avant d'être appliquée

Invoquer cet outil législatif – pour la première fois en plus de 30 ans d'existence – figurait dans le « plan B » élaboré par la fonction publique, qui avait été chargée de présenter aux élus un maximum de solutions pour résorber la situation dans la capitale et aux postes frontaliers.

Les options retenues avaient été regroupées dans un rapport rédigé le 9 février par le Bureau du conseil privé, qui l'avait présenté le lendemain au Groupe d'intervention en cas d'incident, une instance de haut niveau regroupant le premier ministre et certains membres de son Cabinet.

L'objectif était de privilégier un « plan A » en utilisant les pouvoirs ordinaires du gouvernement. Le « plan B », lui, proposait des solutions originales, comme la possibilité de retirer au Service de police d'Ottawa (SPO) le commandement de la « zone rouge » pour le confier à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence faisait aussi partie du « plan B », selon le rapport – partiellement caviardé – déposé en preuve vendredi à la commission.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les sous-ministres de tous les ministères fédéraux avaient été conviés à un remue-méninges par la greffière du Bureau du Conseil privé le 9 février au matin afin de trouver de nouvelles avenues ayant le potentiel de mettre un terme aux protestations. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La situation, à l'époque, était particulièrement inquiétante pour les autorités, ont témoigné vendredi matin Jacquie Bogden et Jeff Hutchinson, du secrétariat à la protection civile et à la relance post-COVID du Bureau du Conseil privé.

Le deuxième week-end de manifestations au centre-ville d'Ottawa avait attiré encore plus de participants que la fin de semaine précédente, et des blocages frontaliers avaient cours au pont Ambassador, entre Windsor et Détroit, ainsi qu'à Coutts, principal point de passage commercial entre l'Alberta et les États-Unis.

Nous étions aux prises avec une situation préoccupante, et nous nous demandions comment faire pour empêcher qu'elle empire , a résumé Mme Bogden, vendredi.

Il se sera finalement écoulé cinq jours entre l'évocation de la Loi sur les mesures d'urgence par le Bureau du Conseil privé et l'annonce en grande pompe de son invocation par le premier ministre Trudeau, le 14 février. Le reste de l'histoire est connu.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

La comparution de Mme Bogden et de M. Hutchinson sera suivie de celle de la greffière du Bureau du Conseil privé, Janice Charette, et de son adjointe, Nathalie Drouin.

Le débat sur la nécessité ou non d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence fait rage depuis cinq semaines. Et les pièces du casse-tête se mettent en place au fur et à mesure que défilent les témoins.

Le sens à donner à l’expression menace à la sécurité nationale est au cœur des échanges. Or, la commission a appris cette semaine que le SCRS ne considérait pas que le « convoi de la liberté » répondait à cette définition, nécessaire à l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Hasard ou coïncidence, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a commencé pour sa part à utiliser cette expression le 14 février dans ses rapports quotidiens. Il avait a priori déterminé que l’état d’urgence fédéral pourrait lui être utile pour empêcher des manifestants potentiels d’entrer au pays.

Mardi, la commissaire de la GRC , Brenda Lucki, a assuré de son côté qu’elle n’avait jamais subi de pression politique pour intervenir à Ottawa. Elle a aussi confirmé qu’elle croyait toujours, le 13 février, que la police n’avait pas encore utilisé « tous les outils disponibles » pour mettre fin à l’occupation de la capitale.

De passage devant le juge Rouleau jeudi, la conseillère principale à la sécurité nationale du premier ministre Trudeau, Jody Thomas, lui a d’ailleurs reproché de ne pas avoir informé le Cabinet ce jour-là de l’imminence d’une opération visant à libérer le centre-ville d’Ottawa alors que le gouvernement s’apprêtait à décréter l’état d’urgence.