Des éclosions de COVID-19 dans 12 foyers de soins de la N.-É.

Il y a 12 éclosions actives de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de la province, selon le ministère des Aînés et des Soins de longue durée.

Ils surviennent à un moment où les cas de COVID et les hospitalisations ont augmenté et les décès ont diminué par rapport à septembre.

En octobre, les 27 décès signalés concernaient des personnes de 70 ans ou plus, et 12 d'entre elles vivaient dans un établissement de soins de longue durée.

Le ministère a déclaré qu'un établissement de soins de longue durée est considéré comme ayant une éclosion lorsqu'au moins deux cas liés sont signalés.

La porte-parole du département, Khalehla Perrault, a refusé une demande d'entretien et n'a pas voulu dire où se trouvaient les épidémies, invoquant des problèmes de confidentialité.

Khalehla Perrault n’a pas non plus divulgué combien de cas ont été signalés dans chaque établissement et depuis combien de temps chaque épidémie dure.

Ces informations étaient pourtant partagées durant la majeure partie de la pandémie.

Foyer de soins de longue durée Taigh Na Mara

Plus tôt cette semaine, un membre de la famille d'un résident de Taigh Na Mara, un foyer de soins de longue durée à Glace Bay, a contacté CBC News avec des inquiétudes concernant une épidémie dans l'établissement.

Santé Nouvelle-Écosse a confirmé mercredi qu'une éclosion de COVID avait été déclarée dans une aile de Taigh Na Mara au cours de la fin de semaine, et que 21 des 32 résidents ont testés positifs.

La porte-parole Krista Keough a dit que 10 des membres du personnel de l'établissement étaient en arrêt de travail, soit à cause de la COVID ou d'autres problèmes de santé.

Krista Keough a précisé que pour la santé et la sécurité des résidents et du personnel, toutes les activités de groupe sont en pause.

Malgré cela, la porte-parole n’a pas voulu révéler l'état et les emplacements des 11 autres éclosions actives.