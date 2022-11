Le manque de constables spéciaux se fait sentir en Mauricie

Au moment de l’audience, seul un agent de sécurité était disponible. La juge ainsi que les personnes convoquées ont dû attendre une quarantaine de minutes avant de pouvoir poursuivre les procédures.

Les palais de justice de la province ont de plus en plus recours à des agents de sécurité qui n’ont pas les mêmes pouvoirs et devoirs que les constables spéciaux. Ces derniers sont armés et suivent formation de 12 à 13 semaines à l‘École nationale de police du Québec (ENPQ) à Nicolet. De plus, ils doivent se soumettre à la loi sur la police et sont régis par un code de déontologie.

En avril, une juge qui siégeait au palais de justice de Trois-Rivières a condamné un homme et a dû lui demander de se rendre lui-même directement au centre de détention pour purger sa peine, parce que ni un constable ni un agent de la paix en service carcéral n'étaient disponibles.

« La situation est alarmante à travers la province. » — Une citation de Franck Perales, président du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec

Il manquerait entre 50 et 60 constables spéciaux dans la province, selon le président du syndicat des constables spéciaux Québec, Franck Perales.

Les quelque 350 constables spéciaux du Québec ont un salaire de 59 000 $ au sommet de leur échelle salariale, ce qui est insuffisant. C’est tellement peu compétitif au niveau des salaires , indique M. Perales. Le syndicat et le gouvernement du Québec sont en processus de renouvellement de la convention collective.

La pénurie de main-d’oeuvre dans le secteur de la justice, qui touche les constables spéciaux, mais aussi les greffiers et le personnel de soutien, est dénoncée par des avocats, tels que Me Michel Lebrun. C’est une fonction qui est essentielle dans la société et ça devrait être la priorité du gouvernement , l’avocat de la défense de Trois-Rivières.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue en fin de journée jeudi.

Avec les informations d’Amélie Desmarais et l’entrevue réalisée à l’émission En direct