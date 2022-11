Une nouvelle image de marque pour la Manicouagan

Il s’agit d’une initiative de la MRC de Manicouagan qui a été menée de concert par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) et un comité de pilotage formé de différents partenaires du milieu.

L’objectif derrière ce renouvellement est de contrer le bilan migratoire qui diminue depuis plus de deux décennies en attirant de nouveaux arrivants et des investisseurs.

En effet, le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, souhaite que cette campagne de marketing territorial permette aux gens d’être fiers de vivre dans la région.

Marcel Furlong a pris la parole devant environ 200 personnes issues des milieux économiques, culturels et sociaux de la MRC de Manicouagan. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Vous savez, la pire chose qui peut arriver pour une région, c’est d’attirer les nouveaux arrivants et quand ils arrivent tu ne t’en occupes plus. Il faut leur faire connaître la Manicouagan et ce qu’elle a à leur offrir , affirme ce dernier.

Il ajoute qu’en plus des nouveaux arrivants, certains citoyens ignorent encore les avantages et activités à faire dans la région.

Ils ne savent même pas quels sont les sentiers de motoneige qui existent, les sentiers pédestres qui existent et les sentiers de ski de fond qui existent. On a plein de choses à offrir , souligne M. Furlong.

Une aide « précieuse »

C’est l’agence Hula Hoop qui a élaboré la nouvelle stratégie. Le président de l’agence, Marc-André Dionne, espère que les acteurs du milieu s’uniront et deviendront des ambassadeurs de cette image.

C’est important parce qu’il y a un aspect politique dans un travail comme ça, tout le monde doit s'investir , soutient-il

La communauté innue de Pessamit s’est également approprié cette nouvelle image. On les a fait participer. Ce sont des acteurs importants du territoire qui doivent également devenir des ambassadeurs de cette marque-là , explique M. Dionne.

Les affiches et les couleurs de la nouvelle image de marque ont été dévoilées jeudi soir. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Des publicités, qui seront diffusées à la télévision, dans les journaux et à la radio, font également partie des stratégies concrètes afin d’afficher l’image de marque.

La MRC de Manicouagan a établi un budget provisoire de deux millions de dollars pour cette campagne répartie sur quelques années. Marcel Furlong croit que c’est un montant significatif, mais essentiel pour le développement socio-économique de la MRC .

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve