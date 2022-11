La défense aérienne de l’Ukraine sous pression

La défense antiaérienne joue un rôle essentiel, et très efficace, dans la réponse de l'Ukraine à l'invasion russe, mais elle est mise à rude épreuve par l'intensification des frappes de Moscou.

En difficulté au sol, la Russie multiplie depuis octobre les bombardements sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, une pluie de frappes particulièrement nourrie cette semaine.

Si la défense ukrainienne a jusqu'ici empêché Moscou de prendre le contrôle de l'espace aérien, les alliés de Kiev sont conscients qu'il faudra la renforcer pour qu'elle tienne face à ce déluge de feu.

Alors qu'ils proposent d'envoyer à la fois des armes modernes et anciennes, en soulignant qu'elles ne seront pas immédiatement disponibles, l'Ukraine juge qu'il est temps de lui livrer des batteries sophistiquées de style Patriot.

L'Ukraine continue à se battre et ses capacités de défense aérienne seront essentielles pour qu'elle l'emporte , a reconnu mercredi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley.

Un système de défense aérienne et antimissile intégré sera nécessaire pour repousser les attaques aériennes russes , a-t-il ajouté, en notant que les frappes de mardi représentaient probablement la salve la plus nourrie depuis le début de la guerre .

111 missiles et 26 drones en un jour

Le Pentagone a recensé ce jour-là 111 tirs de missiles russes et 26 drones kamikazes.

Quand la Russie a envahi l'Ukraine en février, la défense aérienne de Kiev reposait essentiellement sur des avions soviétiques et des systèmes antimissiles, qui ont été utilisés efficacement pour empêcher Moscou de contrôler l'espace aérien.

Cette réponse a affecté à peu près tous les aspects de la puissance aérienne russe , explique Karl Mueller, spécialiste de questions sécuritaires et militaires à la Rand Corporation.

Selon lui, les systèmes ukrainiens de longue et moyenne portée ont forcé les avions russes à puiser dans des stocks de missiles limités, puisqu'il leur fallait tirer de loin afin de ne pas être détruits.

Et les systèmes de courte portée ont réellement limité la capacité des Russes à utiliser leurs hélicoptères d'attaques et leurs avions bombardiers sur le champ de bataille , poursuit l'analyste.

Pour lui, plusieurs facteurs expliquent le succès ukrainien, notamment le fait que le pays avait beaucoup de systèmes de missiles sol-air qui ont été bien utilisés. Ses défenses étaient également très mobiles, ce qui a permis de les disperser pour échapper aux frappes russes.

Enfin, les forces aériennes russes ne sont pas très bonnes pour attaquer les défenses antiaériennes , n'ayant pas, contrairement aux États-Unis, d'unités spécialisées pour remplir cette mission, ajoute M. Mueller.

Depuis le début de la guerre, la défense antiaérienne ukrainienne a été enrichie avec des systèmes sophistiqués, comme ceux de type NASAMS fournis par les États-Unis ou Iris-T venus d'Allemagne, et des systèmes plus anciens comme les S-300 et Hawk.

Kiev veut des F-15, F-16 et des Patriot

Mais Kiev et ses alliés sont convaincus qu'il faut aller plus loin.

Lors d'une réunion, mercredi, la coalition internationale a réfléchi, selon le général Milley, à la manière de fournir la bonne combinaison de systèmes antiaériens et de munitions pour que l'Ukraine conserve son contrôle du ciel .

Les forces de Kiev parviennent déjà à abattre les missiles et drones russes, avec 102 cibles détruites depuis le 11 novembre, selon l'armée ukrainienne.

Mais aucun système de défense antiaérien n'est capable de bloquer toutes les attaques, comme l'ont rappelé les frappes de mardi qui ont privé des millions d'Ukrainiens d'électricité au moment des premières neiges.

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kouleba, s'est donc dit convaincu que le temps des Patriots était arrivé , dans un message sur Twitter jeudi. Plus tôt dans la semaine, il avait demandé des avions de combat F-15 et F-16.

Washington hésite à doter l'Ukraine de ces batteries à longue portée ou d'avions par peur que cela ne soit perçu comme une escalade par Moscou.

Mais à long terme, les Ukrainiens auront besoin d'avions fabriqués en Occident , estime M. Mueller. Face à la recrudescence des frappes russes, renforcer la défense ukrainienne est sans aucun doute une priorité pour leur permettre de survivre .