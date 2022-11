La police de Toronto effectue une saisie record de drogue

La police de Toronto a saisi, en une seule opération le mois dernier, 671 kg de drogue, ce qui représente, selon elle, la plus importante saisie de son histoire.

Il y avait 520 kg de méthamphétamine en cristaux ( crystal meth ) et 151 kg de cocaïne, selon la chef adjointe Pauline Gray.

Je vous assure qu'une saisie de cette envergure va sauver des vies , a déclaré la chef adjointe jeudi.

La valeur de la drogue, sur le marché noir, est évaluée à 58 millions de dollars.

La police raconte avoir repéré deux édifices où la drogue aurait été cachée. Elle a été saisie le 5 octobre lors de l’exécution de mandats de perquisition aux deux endroits et dans trois véhicules.

Les enquêteurs recherchent trois personnes qui sont liées au trafic de la drogue. Si les suspects sont arrêtés, ils seront accusés de possession de cocaïne et de méthamphétamine en cristaux dans le but d’en faire le trafic.

L'inspecteur Mandeep Man, qui dirige l'escouade des drogues, a précisé que la précédente saisie la plus importante remontait à avril et s'élevait à 286 kg de drogue, encore une fois de la cocaïne et de la méthamphétamine.