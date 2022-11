Des enfants marchent pour faire valoir leurs droits à Cowansville 

Bravant le froid et le vent, une centaine d’élèves du primaire a porté son message dans les rues de Cowansville jeudi dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, qui est célébrée le 20 novembre chaque année.

Le groupe de jeunes manifestants s’est retrouvé devant le Centre de pédiatrie sociale Main dans la main, à Cowansville. Ses participants étaient bien renseignés quant aux droits qu'ils souhaitaient défendre.

Moi, j’aurais dit la joie de vivre. Pour moi, c’est important , a souligné l’une d’entre elles.

Moi, c’est le respect, parce que je n’aime pas ça quand on manque de respect aux autres , a ajouté son camarade.

Moi, c’est l’égalité, car j’aime ça que tout le monde est égal , a renchéri un autre enfant avec confiance.

Avant de commencer à marcher, des discours ont été prononcés devant le Centre de pédiatrie sociale.

Tous les enfants du monde ont droit à la paix, à l'amour, au bonheur, à la protection, à l’éducation et aux soins. [...] C'est maintenant qu'il faut les encourager, les accompagner et surtout, les aimer , a notamment déclaré la mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard.

La mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard, a livré un discours aux enfants en début de journée. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

« Il y a encore des drames qui arrivent, il y a encore des injustices. Je pense que les enfants ne naissent pas tous avec des chances égales. [...] Si on se compare ailleurs, je pense qu’au Québec, on est quand même pas mal, mais cette journée-là a encore tout son sens, même au Québec. » — Une citation de Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi

La marche dans les rues de la ville avait justement pour but de rappeler le travail qui reste à faire, souligne l’éducatrice spécialisée Vanessa Dufresne.

L’enfant est capable de dire c’est quoi qu’il pense. De l’écouter, ce sont des gestes très simples, qu’on peut faire tout le monde sans problème , souligne-t-elle.

Les jeunes ont préparé l’événement pendant six mois. Ça nous a pris beaucoup de temps préparer cette marche-là, mais on y a mis du cœur, on y a mis de l’espoir , souligne l’un des jeunes organisateurs.

Des enfants ont participé à une oeuvre collective. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Avec les informations de Guylaine Charette