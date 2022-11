Où regarder la Coupe du monde de soccer à Winnipeg?

Un trophée, 32 nations et les yeux du monde entier braqués sur le Qatar pour la Coupe du monde de soccer. À Winnipeg, les amateurs du ballon rond pourront aussi vivre la frénésie, rassemblés aux quatre coins de la ville. Voici une liste non exhaustive d'endroits où les matchs seront retransmis.

L'un des plus grands rendez-vous sportifs de la planète se tiendra du 20 novembre au 18 décembre. Pour la première fois, la Coupe du monde de soccer est disputée en hiver, plutôt que durant les mois de juin et juillet comme c'est l'habitude. Les chaleurs extrêmes au Qatar, pays du Moyen-Orient, pendant l'été ont forcé la Fédération internationale de football association (FIFA) à déplacer le tournoi.

Huit pays où le français est parlé ont réussi à se qualifier pour ce tournoi disputé tous les quatre ans : le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun.

Le décalage horaire entre Doha et Winnipeg est de 9 heures, si bien que les matchs se disputent parfois tôt en matinée et en début d'après-midi, heure locale.

La Crêperie Ker Breizh

La Crêperie Ker Breizh, au centre-ville de Winnipeg, se pare de drapeaux français et compte diffuser les matchs de l'équipe de France.

On espère être le bastion français et être l'endroit pour encourager les Bleus à Winnipeg , lance le propriétaire, Yvonnick Le Lorec.

Les parties du Canada seront aussi présentées, assure-t-il.

Une formule galette-déjeuner et boisson chaude pourrait être disponible pour les amateurs de football, quand les matchs ont lieu en matinée.

La France dispute ses matchs de groupe les 22, 26 et 30 novembre respectivement à 13 h, 10 h et 9 h, heure locale, contre l'Australie, le Danemark et la Tunisie

Le bar sportif Pregame de Saint-Boniface

Le nouveau restaurant-bar Pregame, qui se trouve dans les anciens locaux du Garage Café à Saint-Boniface diffusera toutes les joutes de la Coupe du Monde dont le coup d'envoi se fait après 11 h.

Il y aura des rabais sur la bière et il sera possible de manger tout en regardant les parties.

Je suis très enthousiaste pour cette Coupe du Monde. J'étais en Europe pendant la dernière , relate le gérant, Tyler Evans.

Le Club belge à Saint-Boniface

Toujours à Saint-Boniface, le Club belge compte présenter le match du Canada contre la Belgique le 23 novembre à 13 h. Pour la suite, la télévision risque d'être ouverte pour les parties en après-midi.

Pub King's Head

Le pub King's Head, situé dans le quartier de la Bourse, vibrera au rythme de la Coupe du monde. Il a obtenu la permission de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba de servir de l'alcool tôt le matin.

Les matchs de l'Angleterre et du Canada y seront diffusés. Le directeur général du King's Head, Peter Shelley, affirme que l'engouement est tel pour les matchs du Canada que les réservations sont presque complètes .

Il diffusera également le match d'ouverture du Qatar contre l’Équateur le 20 novembre.

Le 21 novembre, le premier match de l'Angleterre contre l'Iran sera diffusé à 7 h. Les portes ouvriront dès 6 h.

Il sera possible de déjeuner sur place.

Elephant Castle

Le restaurant-pub Elephant Castle, situé au centre-ville de Winnipeg, offrira une diffusion soutenue de la Coupe du monde.

Chaque jour, entre le 21 novembre et le 18 décembre, des matchs de plusieurs nations sont retransmis. Tous les matchs de l'unifolié vont l'être.

Un horaire de diffusion est d'ailleurs accessible sur la page web de l'entreprise.

Avec des informations de Maad Chaara