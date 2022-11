L’École Joseph-Moreau ouvre officiellement ses portes à Edmonton

C’est vraiment à partir de février 2021 que nous avons commencé à vivre l'expérience d’une nouvelle école, avec notamment des visites [autorisées] de parents , souligne son directeur, Marc Potvin.

Les locaux flambant neufs ont été construits sur le site de l’ancienne école qui avait été ouverte en 2009. Mais le bâtiment qui abritait l’ancien établissement Joseph-Moreau ne répondait plus aux besoins et aux nouvelles exigences. Ces bâtiments étaient vétustes et les locaux commençaient à devenir exigus pour pouvoir accueillir les élèves, explique M. Potvin.

C’est alors que les parents d’élèves et le Conseil scolaire Centre-Nord se sont employés à obtenir la construction d’une nouvelle école, ajoute-t-il. L’École Joseph-Moreau compte aujourd’hui un peu plus de 300 élèves, de la 7e à la 9e année.

Une école avec toutes les commodités

Annie-Sophie Belisle enseigne le français et l'éducation physique depuis trois ans aux classes de 7e et 9e année. Elle se dit particulièrement fière de son nouvel environnement de travail qui, selon elle, est mieux équipé en matière d’outils technologiques, de matériel didactique et de bien d'autres commodités.

Les salles de classe ont été conçues de manière à faciliter et favoriser le travail collaboratif entre les élèves, les espaces sont plus spacieux, plus lumineux et mieux répartis; c’est plus accueillant et convivial, souligne-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Enseignante de français et d'éducation physique à l’École Joseph-Moreau, Anne-Sophie Belisle souligne que son nouvel environnement de travail est plus motivant. Photo : Radio-Canada

« Tout a été adapté pour qu’on ait les meilleures conditions possibles. » — Une citation de Annie-Sophie Belisle, enseignante

Cela donne plus d’envie et de motivation à venir travailler à l’école, ajoute-t-elle.

Elle confie par ailleurs que son coup de cœur est le nouveau gymnase de l'école qui, dit-elle, est mieux adapté aux compétitions scolaires de basketball, de volleyball et de badminton que l'école abrite souvent dans le cadre de tournois entre établissements.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre albertain des Technologies et de l’Innovation, Nate Glubish et la cheffe du Nouveau parti démocratique (NPD), Rachel Notley. Photo : Radio-Canada / François Joly

Une école dans l’air du temps

Son collègue Patrick Lachance, qui dispense des cours d'études sociales et d'éducation physique aux élèves de 8e année est tout autant conquis par son nouvel espace professionnel. Les pupitres sont neufs, beaux et propres. La technologie est là, on a les ordinateurs dont on a besoin... Physiquement, c'est le paradis! , s'exclame-t-il.

Il ajoute que l'école est équipée de panneaux solaires et d'espaces végétalisés, que la bibliothèque scolaire est belle et bien remplie, ou encore que les fenêtres sont immenses. C'est une école dans l'air du temps , résume-t-il.

Il souligne aussi que l'École Joseph-Moreau compte une population d'élèves diverse, joyeuse et respectueuse , et qu'il y réside une belle relation entre enseignants et apprenants de façon générale.

Annie Dansereau, qui enseigne les mathématiques, croit également que tous ces paramètres contribuent à changer la dynamique de la relation entre enseignants et élèves .

Avec les informations de François Joly