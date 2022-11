Une Calgarienne fait partie de 40 créateurs de contenus autochtones choisis par TikTok

La créatrice de contenu anime aussi le balado Native Calgarian dans lequel elle aborde de nombreux enjeux autochtones. Pour elle, la plateforme TikTok lui permet d’atteindre un nouveau public.

Je parle de choses que je connais, de questions autochtones, de la Commission de vérité et réconciliation. Je fais aussi des critiques de livres pour mon club de lecture et j'aborde des problèmes de racisme qui peuvent se produire dans la ville et dont les gens ne sont peut-être pas conscients , développe-t-elle.

« Le programme m’a aidé à apprendre à bien utiliser ce médium et à mieux comprendre ce que la création de contenu implique. » — Une citation de Michelle Robinson

Michelle Robinson a été choisie pour participer à la deuxième édition de l’accélérateur de talent pour les créateurs autochtones, que TikTok a créé en collaboration avec l’Institut national des arts de l’écran, basé à Winnipeg.

Ce programme d’une douzaine de sessions permet aux participants d’apprendre à utiliser les fonctionnalités de l’application pour créer des contenus plus captivants pour leur audience. Il inclut aussi un volet sur le bien-être numérique.

Avec les informations de Rachel Bergen et Terri Trembath