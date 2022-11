Une bande-annonce effervescente pour l’adaptation du roman Le plongeur

Le jeune acteur Henri Picard incarne le rôle-titre de cette fresque urbaine campée dans un Montréal nocturne et frisquet du début des années 2000. Stéphane travaille depuis peu comme plongeur à La Trattoria – un établissement fictif – tout en cultivant le rêve de percer dans le milieu du graphisme et de la bande-dessinée.

Ses ambitions artistiques sont cependant mises en péril par son addiction aux jeux de hasard, en particulier aux loteries vidéo. Il fuit une dépendance pour se lancer dans d’autres dépendances : à la nuit, aux bars, à l’adrénaline , explique en entrevue à Radio-Canada le coscénariste du film, Éric K. Boulianne.

L’intrigue foisonne de contrastes dramatiques afin d’illustrer le plus fidèlement possible les remous de la psyché du protagoniste, qui tente d’éviter de retomber dans ses démons , ajoute le scénariste.

« Il a une force tranquille, mais ça bouille en dedans. » — Une citation de Éric K. Boulianne

Le film est un peu construit en vagues. C’est intense quand [Stéphane] est en cuisine, quand il sort avec ses amis ou quand il s’engourdit. Et puis, quand il est seul, on se pose, l’angoisse monte; il est avec lui-même et son envie de jouer.

Une adaptation fidèle

Que les fans de Stéphane Larue se rassurent, Francis Leclerc et son coscénariste ont concocté une version très fidèle du populaire roman, lauréat notamment du Prix des libraires du Québec en 2017.

On a focalisé sur la portion "présent" du roman et on a beaucoup coupé dans les flashbacks, indique Éric K. Boulianne. On a combiné des personnages, ajouté des péripéties, tout en gardant son essence.

« En fait, on est plus fidèle au roman que Stéphane lui-même l’aurait souhaité! » — Une citation de Éric K. Boulianne

L’intrigue est narrée par Stéphane, qui raconte son histoire quelques années après les faits dépeints à l’écran. C’est un personnage assez discret, très cérébral, timide. On sentait que c’était important de le laisser parler de son intériorité avec une certaine distance , affirme le scénariste.

Originaire de la région de Charlevoix, Éric K. Boulianne a notamment cosigné le scénario de «Viking», le film primé de Stéphane Lafleur sorti cet automne. Photo : Fred Gervais Dupuis

L'influence de Martin Scorsese

L’emploi d’une narration en voix off a été inspirée au tandem Leclerc-Boulianne par leur amour du cinéma de Martin Scorsese, qui a allègrement utilisé cette technique dans ses classiques Taxi Driver, Les affranchis (Goodfellas) ou Casino.

Scorsese a été une grosse influence dans le rythme, dans la narration, dans la présentation des personnages , soutient Éric K. Boulianne. On a toujours vu [Le plongeur] comme un Scorsese en cuisine.

Pendant le processus d’écriture, les deux hommes ont aussi beaucoup pensé au cinéma américain des années 1970, pour son côté âpre et urbain. Ils ont enfin revu Ferrovipathes (Trainspotting), qui aborde le thème de la dépendance sans être moralisateur .

Le plongeur prendra l’affiche en février 2023. Le film met également en vedette Charles-Aubey Houde dans le rôle de Bébert; de Joan Hart dans celui de Bonnie; de Fayolle Jean Jr, qui incarnera Renaud; et d’Emmanuel Schwartz, qui jouera Benjamin.