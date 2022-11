L’art comme outil de réinsertion au centre de détention de Trois-Rivières

Pour les détenus de la prison de Trois-Rivières, l'art fait du bien, c'est un outil de réinsertion sociale. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

L’enseignant de français, Luc Beauchesne, a invité l’enseignante en art plastique Émilie Gagnon de se joindre au programme d’enseignement en réinsertion sociale. Elle apprend aux élèves à créer des oeuvres. L’enseignant de français prend la balle au bond pour leur faire écrire des textes sur leur oeuvre. L’enseignante d’anglais et même l’enseignante en mathématiques s’y sont mises aussi.

À travers le thème du parapluie, l’étudiant parle du beau temps et du mauvais temps comme une métaphore de la vie. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Un autre confie que les cours lui font du bien et occupent son esprit. Il retrouve le moral et forge des plans pour l'avenir. Je viens à l’école, le cerveau continue à virer dans des projets positifs. J’ai un TDG (test de développement général), un test d’équivalence de secondaire trois. Ça me donne accès à une couple de DEP en soutien technique, en soutien informatique, je suis en train de regarder ça. Après ça, j’avais l’objectif de me partir une compagnie peut être en construction, en ébénisterie aussi.

Un des détenus confie qu'il perd la notion du temps lorsqu'il participe aux cours et que ça lui procure beaucoup de bien. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

L’enseignante en arts plastiques, Émilie Gagnon constate que ce qui est beau avec les arts, c'est que sans t'en rendre compte tu deviens une espèce de livre ouvert, tu deviens un peu vulnérable. Ils ne vont pas être contents d'apprendre ça, mais ils se font prendre au piège un peu, dans mes cours. C'est un peu ça le but du cours d'arts plastiques.

Émilie Gagnon, enseignante en arts plastiques au centre de détention de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

De retourner sur les bancs d’école permet à plusieurs d’entre eux d’élaborer des plans pour leur sortie. Ça me donne un projet de vie et ne pas retomber dans les mauvais patterns.

Selon le conseiller en milieu carcéral, Laurent Houle-Lacroix, les cours d'arts plastiques sont ceux dont l'assiduité des participants est exemplaire. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

La Chaire de recherche de l’UNESCO sur l’éducation en prison a récompensé deux enseignants de ce programme pour leur aspect novateur.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger et de Pascale Langlois