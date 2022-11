Cégep de Chicoutimi : un enseignant qui a tenu des propos racistes finalement congédié

Le congédiement de l’enseignant Éric Tremblay a été maintenu à la suite d'une décision tribunal d’arbitrage du secteur de l’éducation rendue le 9 novembre.

Il était contesté par des griefs déposés par le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Chicoutimi. Les griefs ont été rejetés par l'arbitre Me Marie-Ève Crevier.

Initialement, Éric Tremblay avait été congédié le 1er mai 2019, mais le tribunal d’arbitrage avait changé la décision en imposant plutôt une suspension de 15 mois en février 2021.

À la fin de cette suspension, le cégep exigeait qu'il suive une formation obligatoire et qu'il modifie son plan de cours avant de pouvoir enseigner de nouveau.

Or, selon Nathalie Richard, directrice des ressources humaines au Cégep de Chicoutimi, l'enseignant ne s'est pas présenté à sa formation en ligne et a menti sur les raisons de son absence, ce qui a brisé le lien de confiance avec l'institution.

On avait préparé un plan de réintégration, un plan dans lequel on prévoyait une formation sur les réalités autochtones. Le Cégep de Chicoutimi est un des cégeps avec un haut taux d’étudiants autochtones urbains, donc les réalités autochtones sont au coeur de nos valeurs. On ne pouvait pas réintégrer M. Tremblay sans lui demander de suivre une formation , a affirmé Mme Richard en entrevue jeudi après-midi.

Il a ensuite été suspendu pour fins d'enquête le 10 mai 2021 avant d'être congédié le 22 juin. C’est ce congédiement qui a été maintenu par Me Carrier.

Selon ce qui était rapporté dans la décision du tribunal d'arbitrage en 2021, Éric Tremblay avait répondu en classe à un étudiant autochtone qu'il ne pouvait être autochtone en raison de ses yeux bleus et de ses cheveux blonds, que sa grand-mère avait été violée et que les revendications autochtones n'avaient pas leur place.

Avec les informations de Michel Gaudreau