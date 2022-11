La pénurie de main-d’œuvre aurait coûté environ 221 M$ aux entreprises estriennes

À l’usine de l’entreprise de Coaticook Cabico&Co, les employés fabriquent 1300 armoires par semaine. Ce nombre pourrait être plus élevé, mais une quinzaine de postes restent vacants.

Des armoires Cabico & Co. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Mon poste de peintre de soir n'est pas comblé depuis six mois. Pour pouvoir combler nos besoins de croissance, je pourrais avoir 30, 40, 50 personnes de plus et je les prendrais , souligne la vice-présidente du talent et de la culture de l’entreprise, Annick Boulanger.

« Tu sais que le marché est là, mais tu ne peux pas aller le chercher, car tu ne peux pas fournir à la demande. C'est extrêmement frustrant. » — Une citation de Annick Boulanger, vice-présidente du talent et de la culture de Cabico&Co

Annick Boulanger, la vice-présidente du talent et de la culture de Cabico&Co. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Au total, 7 milliards $ ont été perdus au Québec dans la dernière année, faute de main-d'œuvre, estime Manufacturiers et exportateurs du Québec.

Soit parce qu'on refuse des contrats, on soumissionne moins sur de nouveaux projets car on n'arrive pas à trouver les travailleurs dont on a besoin. [...] C’est énorme. On peut se poser la question "est-ce que le Québec peut se permettre ça?" , fait remarquer la présidente-directrice générale de Manufacturiers et exportateurs du Québec, Véronique Proulx.

L'immigration, une solution qui comporte son lot de défis

Cabico&Co se tourne maintenant vers des employés comme Meugue Sarr, venu du Sénégal il y a six mois. Cette solution comporte toutefois son lot de défis.

Ma procédure d'immigration a pris un an et six mois, souligne le travailleur. C'était compliqué, long en même temps. L'attente, c'était très stressant.

C'est super excitant, mais ce sont des processus tellement longs, fastidieux, laborieux, c'est très demandant. Ce n'est pas notre core, nous, faire de l'immigration , renchérit Annick Boulanger.

D’autres entreprises pensent carrément à relocaliser leurs activités à l’étranger.

S'il advenait un gros contrat, une opportunité majeure, on verrait difficilement comment on peut recruter rapidement plusieurs nouveaux employés, donc à ce moment-là, c'est sûr qu'on pourrait envisager de délocaliser une partie de nos opérations. C'est sûr que ce sont des discussions qu'on a , explique la vice-présidente aux ressources humaines et aux communications du Groupe Meloche, Anne-Renée Meloche.

Cabico se tourne de son côté de plus en plus vers l'automatisation, et poursuit ses démarches pour faire venir des employés de l’étranger.

Cabico & Co a investi 17 millions $ pour automatiser sa production. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Avec les informations de Marion Bérubé