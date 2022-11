L’AGO nomme une conservatrice autochtone responsable des expositions inuit

Le Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO) a nommé une conservatrice associée en art autochtone qui se concentrera sur les expositions et les acquisitions inuit.

Taqralik Partridge, qui occupe ce poste nouvellement créé, travaillera notamment à l'expansion du département d'art autochtone du musée.

Le département a été créé en 2017 dans le but de faire rayonner le travail des artistes autochtones contemporains, y compris les créateurs des Premières Nations, inuit et métis, du Canada et du monde entier.

Taqralik Partridge avait déjà travaillé avec l' AGO en tant que co-commissaire et contributrice à l'exposition 2018 Tunirrusiangit : Kenojuak Ashevak et Tim Pitsiulak .

Avant sa nomination, la conservatrice était en poste à la galerie Saw d’Ottawa où elle était directrice du Labo nordique, un espace consacré aux artistes du Nord, et coresponsable des projets inuit.