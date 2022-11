Deux jeunes adultes auraient été victimes d’une surdose mortelle dans la région

Les deux décès sont survenus à quelques jours d’intervalle. Un jeune homme de 18 ans a tout d’abord été retrouvé sans vie dans un hôtel de Chicoutimi en début de soirée dimanche.

Un autre jeune homme de 19 ans a été découvert dans un état critique mardi dans une résidence à Hébertville. Il a rendu l'âme à l’hôpital dans la nuit de mercredi à jeudi.

Tout indique qu'ils ont tous deux succombé à une surdose de drogue. Une enquête du coroner permettra de déterminer la cause exacte de ces deux décès.

Luc Tardif est le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS). Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Le Service de police de Saguenay (SPS) tient cependant à préciser que pour l'instant, rien n'indique que les deux drames sont liés. Le SPS invite à la prudence face aux fausses rumeurs, alors que la situation provoque plusieurs réactions sur les réseaux sociaux.

Les gens se sont mis à répandre la nouvelle qu’il y aurait un nouveau type de drogue sur notre territoire et que cette drogue-là serait très mortelle et qu’il y a eu plusieurs décès reliés à cette drogue , a expliqué le porte-parole du SPS , Luc Tardif.

Aucune nouvelle drogue ne circule sur le territoire, a-t-il assuré.

Ce que je veux faire aujourd’hui, c’est vraiment de mettre le couvercle sur la marmite et de dire à la population qu’il n’y a aucune drogue nouvelle sur notre territoire. Il y a toujours des risques à la consommation de drogue, peu importe la drogue. On ne peut jamais être sûr des concentrations, on ne peut jamais être sûr de la pureté, on ne peut jamais être sûr de la façon dont ces drogues-là ont été produites , a-t-il rappelé.

De son côté, la santé publique régionale a indiqué ne pas avoir d'information à l'effet qu'une nouvelle drogue susceptible de provoquer des surdoses mortelles serait actuellement en circulation.

Les ambulanciers paramédicaux de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec n’ont également pas noté une augmentation de ce type d’interventions.

Un appel à la prudence

L'organisme Travail de rue d'Alma tient tout de même à lancer un appel à la prudence. Le directeur général Guillaume Bégin dit ne pas être surpris que deux jeunes hommes soient décédés dans de telles circonstances.

« On sait depuis plusieurs mois, voire années, qu' il y a de la contamination à différents produits dans les substances qui circulent sur la rue. Les gens savent très peu souvent ce qu’ils consomment. Plusieurs personnes pensent consommer un type de drogue, par exemple un stimulant et finalement, après analyse, on se rend compte qu’il y a des dépresseurs opioïdes dans la substance. » — Une citation de Guillaume Bégin, directeur général de Travail de rue d'Alma

Guillaume Bégin, directeur général de l'organisme Travail de rue d'Alma Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Entre janvier et octobre de cette année, on dénombre 14 décès dans la région dont la cause probable est une intoxication aux drogues ou aux opioïdes.

Il s’agit d’un nombre semblable aux années précédentes, selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche