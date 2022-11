Le mont Sima au Yukon accueille sa première compétition internationale de ski

Le mont Sima, près de Whitehorse, se prépare à accueillir sa première compétition internationale de ski, la FIS Alpine, vendredi et samedi. C’est l’occasion pour plusieurs athlètes de dévaler des pentes et de profiter de la neige plus tôt dans la saison.

Le directeur général de la station de ski du mont Sima, Sam Oettli, assure que l’équipe qui se charge de la montagne travaille depuis longtemps pour accueillir au Yukon la course internationale en slalom et slalom géant.

Pour [les athlètes], avoir une course aussi tôt dans l’année les met en excellente position pour le reste de la saison. Ils peuvent se mettre dans l’état d’esprit de la course et gagner certains points indépendamment de la position à laquelle ils se placeront, mais qui leur donnera un certain avantage sur les autres , explique-t-il.

Le directeur général de la station de ski du mont Sima, Sam Oettli. Photo : Mike Rudyk/CBC

Des tentes et des braseros ont été installés pour accueillir les spectateurs alors que les courses devraient débuter autour de 10 h 30 vendredi et samedi et se poursuivre toute la journée.

Les conditions de ski sont également excellentes pour accueillir la compétition, affirme Sam Oettli.

Toutes les équipes qui sont déjà venues ici nous disent que ce sont les meilleures conditions que nous aillons eu [...] et les équipes qui n’avaient encore jamais visité sont renversées, elles ne peuvent pas croire le niveau d’installation que nous avons ici et nous en sommes très fier , souligne-t-il.

L’administratrice de la course, Phyllis Kennedy, en est à sa première visite au Yukon. Originaire de Calgary, en Alberta, elle croit que le mont Sima pourrait accueillir une course de la sorte chaque année. Le groupe est assez enthousiaste pour y parvenir , lance-t-elle en riant.

Selon le directeur général de la montagne, les conditions de ski sont particulièrement bonnes en ce moment. Photo : Mike Rudyk/CBC

Après deux ans de pandémie qui ont ralenti certaines compétitions sportives, elle assure que les athlètes sont enthousiasmés à l’idée d’une première course et d’un retour sur la neige si tôt dans la saison. La majorité d’entre eux n’ont pas pu être sur la neige de tout l’été , souligne-t-elle.

Avec les informations de Mike Rudyk