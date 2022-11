Crise à l’Université Laurentienne : « un gâchis qui aurait pu être évité »

La vérificatrice générale l’a dit, tout ça aurait pu être évité, tout le gâchis qu’on vient de voir , déplore d'entrée de jeu France Gélinas, députée néo-démocrate de Nickel Belt.

Elle affirme que les licenciements massifs et les programmes qui ont été abolis ont mené à des vies qui ont été ruinées, un impact sur les petites entreprises, un impact sur les familles et sur les jeunes personnes qui avaient finalement un espoir d'obtenir un diplôme de l’université .

Toutes des choses qui auraient pu être évitées si de meilleures décisions avaient été prises , affirme-t-elle.

Fabrice Colin, président du syndicat des professeurs de l’Université Laurentienne, déplore quant à lui les conséquences qu’il qualifie d’inappropriées de l’utilisation de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies.

Fabrice Colin est le président de l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La clause pour situation financière critique de la convention collective aurait dû être suivie, et c’est d’ailleurs ce que la vérificatrice générale a souligné , explique-t-il.

En ce qui concerne les causes de l’insolvabilité de l’établissement d’enseignement, M. Colin affirme que les conclusions du rapport, qui attribue principalement les troubles financiers de la Laurentienne à une mauvaise gestion financière et à un endettement lié aux infrastructures trop grandes, donnent raison à son syndicat.

L’Université Laurentienne avait d’abord cité sa masse salariale comme source de ses problèmes financiers.

C’est un peu honteux que l’administration ait passé tant de temps et consacré tant d’efforts à essayer de transformer le corps professoral de même que les programmes en boucs émissaires alors qu’on savait bien que c’était plutôt les dépenses inconsidérées qui ont été consenties dans la modernisation du campus qui sont responsables , indique-t-il.

Les coupes aux programmes, encore des questions sans réponses

Parmi les décisions qui ont le plus touché la communauté, il y a notamment eu celle de d'éliminer 69 programmes, dont celui de sage-femme, le seul programme du genre offert en français hors du Québec.

Une décision qui fâche encore France Gélinas, plus d’un an plus tard.

La députée provinciale néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Toutes les sages-femmes francophones de l'Ontario viennent de la Laurentienne sauf une et on annulait un programme pour lequel il y avait des centaines et des centaines de personnes qui appliquent chaque année, ça n’avait aucun sens , déplore-t-elle.

Il y a beaucoup d’autres programmes comme ça et que ça n’avait aucun sens [de les couper] notre communauté a besoin de ces professionnels-là, il y avait une demande pour les jeunes qui voulaient ces programmes-là , ajoute-t-elle.

Fabien Hébert, le nouveau président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), demande quant à lui des réponses de l’Université Laurentienne en ce qui concerne les justifications qui ont mené à la réduction des programmes en français.

Fabien Hébert est le nouveau président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Photo : Gracieuseté: Fabien Hébert

Pourquoi la Laurentian University s’est acharnée à sabrer près de la moitié de la programmation de langue française si ce n'était pas pour des questions de rentabilité , a-t-il demandé dans un communiqué de presse paru jeudi.

Cela soulève des questions sérieuses sur les réelles raisons ayant amené la Laurentian à porter un dur coup à la communauté franco-ontarienne , ajoute-t-il.

Un dur coup pour la communauté francophone du Nord de l’Ontario

Selon Denis Constantineau, du comité nord-ontarien pour une université de langue française, l’Université Laurentienne a perdu la confiance de la communauté francophone.

Denis Constantineau croit que l'Université Laurentienne a perdu sa crédibilité auprès de la communauté francophone. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

L’Université Laurentienne a perdu sa crédibilité comme établissement bilingue, alors elle doit procéder au transfert de ses programmes en français, les quelques programmes qui lui restent, à un établissement de langue française : l’Université de Sudbury , indique-t-il.

Il affirme que la Laurentienne continue à ce jour de ne pas respecter ses obligations envers la communauté francophone.

On voit que le poste de vice-recteur aux affaires francophones n’est toujours pas pourvu, on sait que la Laurentienne reçoit 10,2 millions de dollars par année du gouvernement fédéral pour ses programmes en français et encore une fois c’est l’argent des francophones qui est utilisé pour financer l’enseignement dans la langue de la majorité, ça ne peut plus continuer comme ça , ajoute-t-il.

Il est impératif que des discussions s’amorcent entre l’Université de Sudbury et la Laurentian University pour trouver des solutions qui permettront à la grande région du Nord-Est de bénéficier d’une Laurentian forte pour les programmes de langue anglaise, et d'une Université de Sudbury forte pour les programmes de langue française , peut-on lire dans le communiqué de presse de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Avec les informations de Bienvenu Senga et de Francis Beaudry