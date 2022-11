Pneus d’hiver : les retardataires attendront avant que leur véhicule soit bien chaussé

L'hiver est bel et bien arrivé avec toute la neige tombée dans les derniers jours. Il reste que bien des automobilistes ont toujours les pneus d'été sur leurs véhicules. Et ces jours-ci, ces propriétaires de véhicules constatent qu'il faut s'armer de patience pour faire changer les pneus.

Beaucoup de clients ont tardé avant de prendre leur rendez-vous cette année en raison des températures très douces du début du mois, remarque Michel Pelletier, un garagiste de Gaspé. Il raconte que le garage où il travaille est devenu soudainement très achalandé dès que les températures sont revenues à la normale de saison.

Par conséquent, de nombreux garages sont débordés pour la pose des pneus d'hiver, notamment à Gaspé et à Murdochville. Avec les deux premières petites tempêtes, ceux qui n'ont toujours pas pris rendez-vous devront attendre jusqu'à la fin du mois tellement les garagistes sont occupés.

Yvan Roussy, un autre garagiste de Gaspé jongle également avec ce fort achalandage, et la pénurie de main-d'œuvre ralentit la cadence pour que tout le monde puisse avoir un rendez-vous rapidement.

L’année dernière, le garage où il travaille était ouvert les soirs et les fins de semaine aussi. Maintenant, faute de personnel, l’établissement offre ses services pendant la semaine uniquement. La population à Gaspé a augmenté et il y a de moins en moins de mécaniciens. [...] Il n’y a plus personne qui veut travailler les soirs et les fins de semaine , observe Yvan Landry.

Malgré le manque de pneus et de main-d'œuvre, la loi ne change pas : les pneus d'hiver sont obligatoires dès le 1er décembre (archives). Photo : Radio-Canada

De son côté, Ryan Côté, garagiste à Murdochville, ne sera pas surpris s'il doit installer des pneus d'hiver après la date limite du 1er décembre.

« Présentement, on vit les rushs de dernière minute. [...] Lundi [après la première tempête de neige en Gaspésie], il y avait 30 chars dans ma cour. Tout le monde veut des changements immédiats, maintenant que la neige est tombée. » — Une citation de Ryan Côté, un garagiste de Murdochville

Installer les pneus d'hiver en octobre

CAA-Québec conseille aux automobilistes de prendre rendez-vous pour faire poser les pneus d'hiver dès le mois d'octobre pour ainsi avoir une voiture bien équipée quand les premières neiges tombent.

Selon Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques chez CAA-Québec, beaucoup d'automobilistes demeurent persuadés que poser les pneus d'hiver dès la première neige reste la bonne chose à faire.

En agissant ainsi, les gens se mettent en danger et restent pris au piège de façon complètement inutile. Ils doivent se faire poser leurs pneus d’hiver en étant chaussés avec des pneus d’été avec de la neige dehors , se désole le porte-parole de CAA-Québec.

De plus, Nicolas Ryan souhaite déconstruire, avec des campagnes de sensibilisation, certains mythes qui perdurent en ce qui a trait aux pneus d’hiver. Il affirme notamment qu'il est faux de croire que de circuler avec des pneus d'hiver sur une chaussée dans neige les endommagent.

À des températures au-dessus de 20 degrés sur de très longs segments, à ce moment-là, on peut apercevoir des débuts d’usure , explique le porte-parole de CAA-Québec. Il ajoute que des pneus d’été, pour leur part, perdent en efficacité dans leur adhérence lorsque la température baisse en dessous de 7 degrés Celsius.

Par ailleurs, CAA-Québec a répondu à 3000 appels pour de l'assurance routière au Québec avec la tempête de neige de mercredi soir. Nicolas Ryan soupçonne que les véhicules toujours chaussés de pneus d'été peuvent expliquer ce chiffre élevé.