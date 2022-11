L’inflation compromet la réalisation d’un projet de gymnase à Amqui

Il s’agit d’un projet de gymnase collectif adapté aux besoins des 95 étudiants du campus collégial aussi bien qu'aux besoins de la population d’Amqui.

Le projet devait coûter un peu plus de 3 millions de dollars, mais les chiffres estimés avant la pandémie n'ont pas résisté à l'explosion du coût de la vie.

Aujourd’hui, le projet coûte trop cher, selon le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier.

Une fois qu’on a refait nos calculs, on n’était plus du tout dans les mêmes chiffres que ce qu’on avait projeté initialement , indique-t-il.

Un croquis du gymnase qui pourrait être construit dans le stationnement du Centre matapédien d'études collégiales. Photo : Ville d'Amqui

M. Dornier tient à rappeler que c’est la Ville d’Amqui qui a obtenu la subvention.

C'est Amqui qui était porteur qui devait construire le projet. Donc, on ne refuse pas la subvention, elle ne nous est pas destinée. Nous, notre rôle, c'était d'accueillir la construction et d'en être le locataire majoritaire , précise-t-il.

« On a regardé ce que ça coûte pour l'entretien et la location sur 25 ans [et on en est arrivés à la conclusion que] nous ne pouvons plus le faire ça. Donc, on retourne à la case départ et le besoin est toujours là. » — Une citation de François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski

L’équipe de direction du Cégep tente de trouver une autre solution, plus abordable financièrement et qui répondra aux besoins des étudiants. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas autre chose, mais il faut retourner la planche à dessin, puis ça ne se fera pas à l'intérieur de cette subvention-là , mentionne le directeur.

M. Dornier explique que la solution de rechange ne sera pas nécessairement un gymnase, mais peut-être une autre forme d'infrastructure.

Surprise à la Ville d’Amqui

La Ville d’Amqui dit avoir été très surprise de la décision du Cégep de Rimouski, un partenaire majeur dans le projet.

La Municipalité, qui avait promis que ce projet ne coûterait rien aux contribuables, n’a pas décidé si elle fera cavalier seul ou non.

Le Centre matapédien d’études collégiales d’Amqui, le CMEC Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On s’entend que ce n’est plus à coût nul pour les citoyens , admet-elle. Par contre, avant de prendre une décision finale, vraiment c’est sûr que nous, on va regarder s’il y a des avenues. […] Est-ce qu’on poursuit le projet? Est-ce qu’il y a une façon de le travailler autrement?

Les gouvernements du Québec et d’Ottawa avaient promis d’investir plus de 2 millions de dollars dans le gymnase. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ne veut pas que ces deniers publics quittent la région.

Il veut tout faire pour trouver un plan B pour la communauté.

En attendant, on ne se tourne pas les pouces , fait-il savoir. On essaie de garder l’argent du projet initial dans le milieu, mais ce n’est pas simple parce qu’il y a le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

La subvention a été obtenue grâce au programme Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIR).

D’après le reportage de Jean-François Deschênes